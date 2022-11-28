粉絲擔心神話李玟雨的身高，要他多吃飯才能長高！JunJin回：應該只有血糖會升高吧 XD

神話出道24年來首次推出小分隊「WDJ」，成員由李玟雨、金烔完和JunJin組成，將在12月6日發行首張迷你專輯《Come To Life》。

三名成員日前作為嘉賓出演姜鎬童的個人脫口秀《就出演吧》，而節目中有一個環節是要由藝人回答NAVER知識IN上網友們提出的問題...。



李玟雨就唸了一個問題「李玟雨歐爸現在還能長高嗎？」他保持淡定地繼續唸：「現在的身高不是168公分嗎？如果多餵他吃點飯，個子還會變高嗎？太心疼他了 嗚嗚。」結果...李玟雨唸完氣到把紙揉成一團，還大喊：「呀～把你家在哪裡！」



之後，姜鎬童拿過紙條再唸了一次「現在多吃飯的話，個子還能變高嗎...？」毒舌忙內JunJin接了一句：「應該只有血糖會升高吧？」



李玟雨又正經地說：「拿破崙曾說過這一句話『雖然從天上量，我的個子比任何人都高，但是從地上量，我的個子比任何人都矮...』。」結果他說反了，應該是「雖然從地上量，我的個子比任何人都矮，但是從天上量，我的個子比任何人都高」才對，讓現場所有人大爆笑 XD



這也讓網友紛紛表示：「血糖梗是不是瘋了 哈哈哈」、「不是 爲什麼連拿破崙的話都搞混了哈哈哈」、「託粉絲的福 湊足分量了」、「每句話都很好笑啊」、「哪有說血糖的愛豆 哈哈」、「但是上了年紀對血糖確實很敏感」、「玟雨 你怎麼看起來這麼悲傷啊」、「金烔完你還笑得出來 哈哈哈」等等。

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