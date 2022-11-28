[分集劇情]《王后傘下》中殿突然升級變奶奶！謀反勢力之關鍵人物逐漸浮上檯面！（EP13）

[有雷]《王后傘下》在上一集最後初月突然抱著嬰兒求見金惠秀！想也知道是武矸大君搞出的人命。為了讓他自行負責，中殿就讓他感受一下無法闔眼無法上廁所的奶爸生活！謀反勢力找上義聖君，他是否將與之聯手？中殿與世子（成枏大君）始終想查明哥哥的真正死因，但是否將踏入另一個陰謀？

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《王后傘下》中殿（金惠秀飾）夜裡緊急接見了一位抱著小女嬰的女子，她正是武矸大君所愛的初月，她來求中殿收留她所生下的小女孩，為了孩子能夠有好的未來，她只好忍痛割捨，中殿也喚來武矸大君，看他認為自己應該為此負責的樣子，就讓他自己嘗試看看如何照顧小嬰兒，並且必須在宮中保密，僅有申尚宮秘密協助他。其實心軟的中殿收留了初月成為乳娘，仍然在宮中秘密撫養著自己的女兒，武矸大君體會到了母后的用心，而中殿更說之後絕對讓他們不須躲藏。



世子（文相敏飾）迎來了世子嬪卻開心不起來，合房之夜竟步出寢宮，獨自思考一夜。世子嬪對此非常不解，也特別去請教了中殿，甚至大妃懷疑起世子當晚去向時，她更顧全大局幫世子說話。中殿也告訴世子她對於世子嬪的優點相當欣賞，世子嬪並非僅是大妃的人，解開了世子心中擔憂的部分。

世子在哥哥以往所翻閱的書籍內找到一張記錄著自己病況的關鍵日誌，前往與中殿報告，中殿更開始找人比對成枏大君的藥方與以往太仁世子曾服用的藥方，有兩樣物品相同並且不該出現在此，於是開始懷疑當年為太仁世子診斷的御醫並沒有死。



這位御醫就是土地大夫，而他與之前為世子治療但與黃貴人有染的權醫官，正在密謀逆反，他們還拉攏了義聖君加入他們，似乎義聖君相當有意願加入。權醫官更在本集最後說出了衝擊性的祕密，他稱呼廢妃尹氏為母后！也就是太仁世子即是他的兄長！

權醫官想藉由中殿之手，揭開當年大妃殺害太仁世子的秘密，因此刻意製造了同樣的情況，成枏大君也想為哥哥洗清冤屈，而貌似哥哥的死法與太仁世子如出一轍，進而揭穿大妃當年的陰謀讓真相大白〜而他謀反有理！要奪回自己在宮中的位置。中殿也並非看不出來這個圈套，接下來該如何應對權醫官呢？



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