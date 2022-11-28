粉丝担心神话李玟雨的身高，要他多吃饭才能长高！JunJin回：应该只有血糖会升高吧 XD

神话出道24年来首次推出小分队「WDJ」，成员由李玟雨、金烔完和JunJin组成，将在12月6日发行首张迷你专辑《Come To Life》。

三名成员日前作为嘉宾出演姜镐童的个人脱口秀《就出演吧》，而节目中有一个环节是要由艺人回答NAVER知识IN上网友们提出的问题...。



李玟雨就念了一个问题「李玟雨欧爸现在还能长高吗？」他保持淡定地继续念：「现在的身高不是168公分吗？如果多喂他吃点饭，个子还会变高吗？太心疼他了 呜呜。」结果...李玟雨念完气到把纸揉成一团，还大喊：「呀～把你家在哪里！」



之后，姜镐童拿过纸条再念了一次「现在多吃饭的话，个子还能变高吗...？」毒舌忙内JunJin接了一句：「应该只有血糖会升高吧？」



李玟雨又正经地说：「拿破仑曾说过这一句话『虽然从天上量，我的个子比任何人都高，但是从地上量，我的个子比任何人都矮...』。」结果他说反了，应该是「虽然从地上量，我的个子比任何人都矮，但是从天上量，我的个子比任何人都高」才对，让现场所有人大爆笑 XD



这也让网友纷纷表示：「血糖梗是不是疯了 哈哈哈」、「不是 爲什么连拿破仑的话都搞混了哈哈哈」、「托粉丝的福 凑足分量了」、「每句话都很好笑啊」、「哪有说血糖的爱豆 哈哈」、「但是上了年纪对血糖确实很敏感」、「玟雨 你怎么看起来这么悲伤啊」、「金烔完你还笑得出来 哈哈哈」等等。

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