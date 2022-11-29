她是誰？《財閥家的小兒子》中一登場就引發熱議的角色，人美氣場強！

《財閥家的小兒子》中這個角色一登場就吸睛無數，她到底是誰？

由宋仲基、李星民、申鉉彬領銜主演的《財閥家的小兒子》重磅開播，僅播出3集收視率就已經突破10%，力壓同檔劇，收視率十分火爆。男主角重生、利用前世的記憶來復仇的爽劇看得觀眾們欲罷不能。主角陣容的演技不用說，就連配角們各個都渾身是戲，而她一亮相就讓觀眾們眼前一亮，好奇表示「她是誰」。



第5集中自信、大氣、野心勃勃的富家千金「毛賢敏」首次出場，她是賢誠日報集團的長公主，也是順洋集團長孫陳星俊（金南喜 飾）的政治聯姻對象。毛賢敏和陳星俊初次見面時就提議兩家聯姻，吊足了對方的胃口。後來毛賢敏又在電梯裡偶遇了陳星俊的弟弟陳導俊，兩人從一見面開始就散發出了奇妙的氛圍，陳導俊姿勢曖昧地幫未來的大嫂摘掉身後的吊牌，此時毛賢敏的臉上洋溢著不該出現的心動的表情。毛賢敏向父親詢問陳導俊，並甩出一句意味深長的「劇本重新編排吧，換掉主人公」，似乎想要把聯姻對象從陳星俊換成陳導俊。



外形靚麗，氣場強大，自帶豪門千金傲嬌魅力的毛賢敏讓觀眾們對她產生了濃厚的興趣，而將毛賢敏這一角色刻畫得淋漓盡致的就是女演員朴智賢。 在《喜歡布拉姆斯嗎》中朴智賢是那個喜歡溫柔長波浪的京湖集團會長的獨生女「李情景」。



到了《財閥家的小兒子》，朴智賢依舊是豪門千金，只不過長髮換成了齊肩短髮，整個人的氣場變得淩厲起來。明明是同一個人演的，氣質卻360度大不同。



今年29歲的朴智賢2014年才憑藉短篇電影《真心》出道，2018年通過恐怖電影《昆池岩》（又譯：瘋人院逐個捉；鬼病院：靈異直播）打響名號，之後陸續在《喜歡布拉姆斯嗎？》、《柔美的細胞小將》中亮相，演什麼像什麼的紮實演技功底另她收穫了廣大觀眾的喜愛。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞