李升基孤立无援！与HOOK娱乐的纷争无人替他说话，李镇浩透露：权代表和罗PD关系很好

李升基现在是四面楚歌。

李升基和HOOK娱乐之间的纷争连日来持续发酵，双方的纠纷在李升基一封内容证明要求信之后曝光。合作了18年，李升基竟然一分钱的音源收益都没得到 ，不仅如此还长年被公司PUA，被吐槽是「赔钱歌手」，粉丝不买专辑，事情曝光后另整个饭圈震惊。 李升基的事情还牵扯到了恩师李仙姬，韩网接著又爆出李仙姬也多年未拿到音源收益的消息，一时间HOOK娱乐成为了民众口中的「吸血鬼」。



知名娱乐记者出身的YouTuber李镇浩分析了李升基的处境，称「他是一个人的斗争，没有得到周围人任何帮助，现在的状况对他很不利。」 李镇浩分析表示：「李升基遭到不公平待遇的证据一条又一条摆在众人面前，但却没有任何人发声支援他。」 言语中提到了HOOK娱乐旗下所属的艺人（尹汝贞、李瑞镇、朴敏英、李仙姬等）。 「同事们作为和HOOK、李升基都有关系的人，没办法要求他们站在某一方说话，也就是说李升基在一个人在战斗，退出经纪公司再和公司斗的话，一般都会保护好自己，但李升基只带了一名经纪人就从HOOK退出了，目前的情况就是他和这位经纪人一起要面对这些事情，总之很不容易。 」



李镇浩还爆料HOOK代表权真英在娱乐圈很有权势，甚至有不少电视台都要看其眼色行事，「权代表和罗暎锡PD的关系也很好，不少人都说李升基参加完罗PD《两天一夜》等节目之后，和权代表的关系也变得紧密起来。」 据悉，HOOK娱乐为了应对李升基的事情，近期还特意找了韩国顶尖法律事务所商讨此事。

对於这几日爆出的种种消息以及广大民众的声讨，HOOK娱乐称：「公司和李升基於2021年结束合约之后重新签约时，过去的收益分配双方内容都已经确认过了，经济方面的债权债务关系也都清算清楚了，也有与他签署的协议书，从未欠过他一分钱的音源结算。」

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