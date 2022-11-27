【K社韓文小百科】順應不婚潮流，韓LG U+宣佈向不婚職員提供與結婚職員同樣的禮金和假期

隨著韓國單人家庭增多、不婚主義盛行，LG集團近日宣佈向宣佈不婚的職員提供與結婚職員相同的福利，這在韓國四大財團中還是第一個。

LG U+本月23日宣佈新設「不婚補助制度」，從明年1月1日起向宣佈不婚的職員提供與已婚職員相同的福利，包括相當於基本工資100%的禮金，以及5天紅白喜事帶薪休假。

不婚補助的發放對象是連續工作超過5年、38周歲以上的職員，無需特地出具證明，只要在公司紅白事公告欄說明自己決定不婚的事實即可進行申請。相對應的，如果已拿到不婚支援金的職員在日後結婚的話，將無法獲得結婚禮金和生育禮金; 如果宣佈不婚後未滿2年就離職，則需歸還補助。



LG U+表示最近單人家庭和宣佈不婚的人都在增多，新增這一製度是為了「適應多元化的社會變化、跟上MZ世代重視個人價值觀的生活方式」，並還強調並非獎勵不婚，而是尊重職員們的價值觀和選擇，避免因價值觀不同而造成區別對待。

近年來韓國家庭觀念正在經歷劇變，據婚介網站調查，超過半數的年輕人對不婚表示讚同; 根據首爾市今年3月發佈的統計報告，過半數市民認同不婚同居，接近三成對非婚生子和領養小孩持肯定態度。金憓秀、金瑞亨、金完宣、文瑾瑩、金淑、少女時代Sunny、Wonder Girls前成員HA：TFELT（譽恩）都曾公開表示沒有結婚的打算，認為戀愛和結婚都是人生的選項之一而非必要事項。



其實不少新創企業為了吸引開發者已經在推行這一制度，LG U+正是對標該做法，希望以MZ世代期望的條件吸引新鮮人力資源。

此外，LG U+是韓國三大電信運營商之一，四大財閥之一LG集團的子公司。

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