【K社韩文小百科】韩国正在经历家庭观念剧变：过半数年轻人赞同不婚，三成只想独自养小孩

很多韩国网友留言表示：「只想要小孩、不想要老公」、「如果想提高出生率，拜托放弃对所谓'正常家庭'的执念吧！」

根据首尔市本月3日发布《2021年首尔市性别意识统计：从统计数位看首尔女性》，居住在首尔市的28.1%女性和31.6%男性都认为「不结婚也可以生小孩」，即是接近三成市民赞同不婚产子和不婚领养。对於不婚同居， 58.1%女性和60.8%男性也都表示赞同。



不婚倾向在年轻族群中更为明显：根据韩国大型婚介公司DUO今年1月对全国一千名25~39岁未婚男女做的调查《婚姻、离婚认识报告》，过半数（54.7%）都对不婚持肯定态度，其中73%女性支持不婚，显著高於男性36.4%。 同时还有接近半数人认为十年后「事实婚姻（同居）」将成为主流（49.4%）、比2020年的调查结果提高8%，认为有必要对事实婚姻进行法律规范（48.9%）。



30岁的首尔上班族姜某考虑不婚领养的理由是：「想组建家庭，但伴侣不是必要的。 想养小孩不是为了留下基因，而是因为世界上有很多需要家庭的小孩，我想和这些小孩组建家庭。 」也有人表示因为小时候不好的记忆而决心不婚，看到电视艺人藤田小百合独自生小孩也过得很好，更加坚定了不婚产子的信心。

英国《卫报》认为这一趋势的原因是结婚成本持续上升高，以及年轻人对传统婚姻观念产生反感。 过去四年里，首尔的住房价格翻了一倍，再加上私立教育的费用，令很多年轻人感到不堪重负。 同时，韩国传统的婚姻观念要求女性在30岁左右结婚辞职、在家相夫教子，男性则负责全家支出，但现在的年轻人更加渴望自由灵活的单身生活。



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面对这一趋势，韩国政府方面已开始做出调整：女性家族部去年4月宣布要修改民法对家庭的定义，并鼓励研究和讨论通过「辅助生殖术」进行不婚产子的行为;法务部也预告修法，允许拥有养育能力的未婚独身人士领养小孩。

很多韩国网友表示赞许的同时也透露出担忧：「是时候抛弃对所谓'正常家庭'的执念了」、「不想和不合适的人凑合过一辈子，但生小孩是另一回事，希望我国也能尊重不同的家庭形式」、「想提高出生率就应该允许各种家庭存在，同居、不婚产子和领养等等」、「有钱有时间但独身的人不能养小孩，真的不公平」、「独自养小孩真的很考验经济能力」、「没有糟糕的婆家已经成功一半了」、「反正妈妈和爸爸一起养我们的时候也跟不婚领养家庭没两样」。

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