【K社韩文小百科】顺应不婚潮流，韩LG U+宣布向不婚职员提供与结婚职员同样的礼金和假期

随著韩国单人家庭增多、不婚主义盛行，LG集团近日宣布向宣布不婚的职员提供与结婚职员相同的福利，这在韩国四大财团中还是第一个。

LG U+本月23日宣布新设「不婚补助制度」，从明年1月1日起向宣布不婚的职员提供与已婚职员相同的福利，包括相当於基本工资100%的礼金，以及5天红白喜事带薪休假。

不婚补助的发放对象是连续工作超过5年、38周岁以上的职员，无需特地出具证明，只要在公司红白事公告栏说明自己决定不婚的事实即可进行申请。相对应的，如果已拿到不婚支援金的职员在日后结婚的话，将无法获得结婚礼金和生育礼金; 如果宣布不婚后未满2年就离职，则需归还补助。



LG U+表示最近单人家庭和宣布不婚的人都在增多，新增这一制度是为了「适应多元化的社会变化、跟上MZ世代重视个人价值观的生活方式」，并还强调并非奖励不婚，而是尊重职员们的价值观和选择，避免因价值观不同而造成区别对待。

近年来韩国家庭观念正在经历剧变，据婚介网站调查，超过半数的年轻人对不婚表示赞同; 根据首尔市今年3月发布的统计报告，过半数市民认同不婚同居，接近三成对非婚生子和领养小孩持肯定态度。金憓秀、金瑞亨、金完宣、文瑾莹、金淑、少女时代Sunny、Wonder Girls前成员HA：TFELT（誉恩）都曾公开表示没有结婚的打算，认为恋爱和结婚都是人生的选项之一而非必要事项。



其实不少新创企业为了吸引开发者已经在推行这一制度，LG U+正是对标该做法，希望以MZ世代期望的条件吸引新鲜人力资源。

此外，LG U+是韩国三大电信运营商之一，四大财阀之一LG集团的子公司。

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