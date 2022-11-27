[分集劇情]《財閥家的小兒子》導俊不計成本拯救上一世的母親，順洋集團在金融危機中遭遇「勝者的詛咒」！（EP5）

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JTBC新劇《財閥家的小兒子》講述對財閥家忠心耿耿卻遭誣陷殺害的尹炫優（宋仲基 飾），重生後成為財閥家小兒子並展開復仇、侵吞家族資產的故事。 第5集導俊在經濟危機中堅持收購一家破產的汽車公司，原來這與他的上一世有關。



*以下內容包含《財閥家的小兒子》第5集關鍵內容！



留任亞進汽車勞工

正當韓國為漢江奇跡歡呼時，金融危機突然降臨，提前知曉的只有導俊一個人。 政府強迫財團重組瘦身，順洋則希望借亞進汽車倒閉之際進行收購。 但陳養喆的理念與導俊不同：導俊希望留任勞工，陳養喆則認為裁員不過是小事，他心中「正道經營」的「道」只有金錢。



導俊的上一世與亞進汽車息息相關：炫優的父親就是亞進汽車勞工，失業後參加抗爭被打得頭破血流，母親在電視上看到這一幕大受刺激、撒手人寰。 為了避免母親過世，導俊不計代價也要收購亞進並保證留任勞工。



政治聯姻對象

順洋和賢誠日報安排雙方子女聯姻，但牟賢珉沒看上陳星俊，反而對陳導俊很感興趣。 正當導俊以為收購萬無一失時，賢誠日報頭版報道稱不能讓亞進落入外國資本，給他迎頭重擊。 牟賢珉藉機表示：導俊要想成功，她是不可或缺的存在。



奇跡，真的會發生嗎？

導俊無法說服陳養喆留任勞工，更不能眼睜睜看著母親去世，最後想出了兩全之計：出資給順洋收購亞進、幫順洋成為世界十大企業，條件就是留任勞工。

得知計劃成功後，導俊十分開心，認為這一世是上天給他的機會。 然而當他興奮地跑到炫優家門口，卻發現母親的照片還是擺在了靈堂中，難道他終究沒能扭轉母親的命運？



下集預告裡，導俊仍然不相信母親會做出那樣的選擇。 導俊認為投資順洋的散戶不應該代為承受損失，陳養喆則警告他不準這樣想：你是陳養喆的孫子，這輩子都不會是平民。 陳養喆讓陳星俊負責新都市開發，但導俊也盯上了這一機會，看起來這次他又成功拆了順洋的台！第6集今晚公開，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台、台觀眾可到friDay影音追看~



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