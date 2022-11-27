讓韓國網友分心的烏拉圭教練！卡達世足烏拉圭教練太帥上熱搜，但又被說「想看他挫敗」XD

2022卡達世界盃足球賽如火如荼舉行中，還記得24日精彩的烏拉圭韓國之戰嗎？當天除了賽況激烈之外，烏拉圭教練意外成為眾人焦點！

當天比賽，烏拉圭總教練迪亞哥阿隆索（Diego Alonso）很快成為韓國觀眾看球之外的焦點登上推特熱搜，好幾篇他的場邊畫面截圖達到上千甚至破萬轉推，多在稱讚他很帥、很性感，西裝搭小白鞋的穿衣時尚也被推崇，當天他被球擊中帥氣臉龐的畫模樣也被擷取流傳。



但搞笑的是，Theqoo論壇有網友說「想看他挫敗的臉」、「想看他哭的樣子」、「想看他一邊生氣一邊解領帶」，看來韓國網友們在欣賞敵對帥氣臉龐的同時，還是堅守自己國家隊球迷的身分啊！也有網友拿自家‎9號選手曹圭成比較，覺得不輸烏拉圭教練。



出身烏拉圭的迪亞哥阿隆索現年47歲，職業生涯效力過烏拉圭、西班牙、中國等足球俱樂部，是1999年美洲盃烏拉圭國家隊奪得亞軍的班底。2011年轉為教練後在烏拉圭、巴拉圭、墨西哥等俱樂部都執教過，去年底始任命為烏拉圭國家隊總教練。



雖然有傳聞他是「中年單身」，但昨（26）日已有網友疑似翻出他的全家福照，推翻了傳聞。



或許有些網友聽見他並非單身而心碎了，不過小編文末還是附上教練的個人IG，再將烏拉圭國家隊官方拍下的帥照分享給各位～！

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