KARA新歌預告留了具荷拉的空位，15週年專輯已放入故人靈骨塔

KARA新歌預告留了具荷拉的空位，15週年專輯已放入故人靈骨塔

KPOP   2022年11月27日   星期日12:28   Sani  

（封面圖源：Twitter@KARAOFFICIAL329，YouTube@KARA Official截圖）

KARA近日重聚發行15週年紀念專輯，昨晚公開了新歌的MV預告，粉絲發現除了本次回歸的5位成員之外，也給已經去世的具荷拉留了一個座位。

KARA從2016年起暫停活動，今年9月成員奎利、昇延、齡智及已離開團體的妮可、知英重新聚在一起，以5人形式發行出道15週年紀念專輯。 這首《WHEN I MOVE》是KARA時隔6年的新歌，昨日終於公開第一支MV預告片。
（圖源：Twitter@KARAOFFICIAL329）

片中場景是成員們圍坐在桌旁、為帶有字母「K」的蛋糕點燃蠟燭，每人面前各有一套餐具，在歡聲笑語中舉杯慶祝。 而除了出鏡的5位成員外，靠近鏡頭的這一邊還放著第6套餐具，杯中也斟了酒，似乎是特地為已故成員具荷拉留的位置。
（圖源：YouTube@KARA Official截圖）

具荷拉在2008年加入KARA活動，2019年因不堪長期網路暴力而在家中輕生，得年28歲。

近日有粉絲發現，KARA的新專輯已經擺進具荷拉的靈骨塔。 11月24日是具荷拉的忌日，看來成員們在準備回歸期間已經前去看望過她。

（圖源：KARA官網）

很多網友被新歌預告勾起思念之情：「荷拉在那邊一定要幸福」、「在天國裡也要聽大家的新歌哦」、「非常理解成員們的心情，真的很感謝」、「只看預告都感覺新歌很好聽」、「為什麼我哭了」、「KARA全都要幸福啊」。

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