KARA新歌预告留了具荷拉的空位，15周年专辑已放入故人灵骨塔

KARA近日重聚发行15周年纪念专辑，昨晚公开了新歌的MV预告，粉丝发现除了本次回归的5位成员之外，也给已经去世的具荷拉留了一个座位。

KARA从2016年起暂停活动，今年9月成员奎利、升延、龄智及已离开团体的妮可、知英重新聚在一起，以5人形式发行出道15周年纪念专辑。 这首《WHEN I MOVE》是KARA时隔6年的新歌，昨日终於公开第一支MV预告片。



片中场景是成员们围坐在桌旁、为带有字母「K」的蛋糕点燃蜡烛，每人面前各有一套餐具，在欢声笑语中举杯庆祝。 而除了出镜的5位成员外，靠近镜头的这一边还放著第6套餐具，杯中也斟了酒，似乎是特地为已故成员具荷拉留的位置。



具荷拉在2008年加入KARA活动，2019年因不堪长期网路暴力而在家中轻生，得年28岁。



近日有粉丝发现，KARA的新专辑已经摆进具荷拉的灵骨塔。 11月24日是具荷拉的忌日，看来成员们在准备回归期间已经前去看望过她。



很多网友被新歌预告勾起思念之情：「荷拉在那边一定要幸福」、「在天国里也要听大家的新歌哦」、「非常理解成员们的心情，真的很感谢」、「只看预告都感觉新歌很好听」、「为什么我哭了」、「KARA全都要幸福啊」。



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