高庚杓看NewJeans舞台，興奮到被主持人柳演錫點名！一旁的徐仁國則是害怕被Cue XD

「第43屆青龍電影獎」在25日舉行～

除了激烈的獎杯之爭之外，中場的精彩演出也是看點之一（想當年 MAMAMOO 還把電影男神全都「調戲」了一次，這場真的超經典 XD）。今年由新人女團IVE、NewJeans 和 ZICO、鄭薰姬與 LA POEM 等人帶來演出。



NewJeans 演唱〈Hype boy〉和〈Attention〉時，高庚杓和旁邊的金信英還跟著音樂扭動起來，表演結束後主持人柳演錫還 Cue 了他們，說很有熱情，另一邊的徐仁國是不是很怕被 Cue（笑）！而 ZICO 演唱〈Any Song〉是從台下的座位區開場， 到了高庚杓旁邊位置時，他又興奮地跟著跳舞。高庚杓的 Reaction，也成為了今年的看點之一 XD

고경표 지금 마음은 뉴진스야 pic.twitter.com/GkWoZJpQcK — 드라마광 (@runninga1one) November 25, 2022

솔직히 오늘 고경표는 돈내고 가도 돼 pic.twitter.com/eLomvV17P0 — 드라마광 (@runninga1one) November 25, 2022

在當天的典禮上，高庚杓也獲得了人氣明星獎～



另外，高庚杓與丁海寅、金慧峻主演的新劇《異感追擊：連瞳》將在12月7日於 Disney+ 上線，該劇改編自同名網路漫畫，講述被器官獵人奪走身體一部份的男人與接受該器官移植的人產生聯結的故事。



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