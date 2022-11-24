《社內相親》金旻奎新劇《神聖的偶像》搭檔高甫潔！同劇包含李章宇、芮智媛、卓在勳

2023年的tvN新劇《神聖的偶像》選角最終確認，將由以《社內相親》深受觀眾們喜愛的男二金旻奎，搭配《Hi，Bye我是鬼媽媽》的高甫潔。劇情描述一夕之間成為韓國的無名偶像，這世界的神職代理官「倫布里」最神聖卻又荒唐的演藝界生存記。

《神聖的偶像》改編自同名網路漫畫，金旻奎飾演神職代理人「倫布里」。某日醒來後，卻突然成為團體「Wild Animal」的成員禹延宇，是一位出道五年的韓國默默無聞的偶像IDOL，他使用著與IDOL完全不搭的語氣文法，一連串不尋常的言行也引發了話題討論。以《社內相親》的車秘書受到廣大觀眾們喜愛的金旻奎，在劇中變身行動怪異的神，令人期待。



女主角高甫潔則是飾演團體「Wild Animal」的唯一鐵粉金達，雖然金達是這個團體就麼一位忠實的鐵粉，但某天她發現是神佔領了禹延宇的身體，於是她決定要救出原本那個禹延宇，於是成為「Wild Animal」的經紀人。以電視劇《Hi，Bye我是鬼媽媽》以及《阿斯達年代記》《Go Back夫婦》等嘗試多方面演技的她，將再次讓大家對她印象深刻。

而李章宇則是飾演韓國最大的娛樂公司副會長申兆運一角，他所投資與發行的電影都在海外電影節獲得許多獎項，企劃與編審的電視劇及綜藝節目也創下最高收視率，可說是演技圈的黃金之手。某天卻是惡魔「魯梅納」附身在申兆運的身上而甦醒。以《優雅的家》《Oh三光Villa》等作品散發獨特魅力與演技的李章宇將再度預告演技變身。



芮智媛則飾演團體「Wild Animal」的經紀公司代表林善子。雖然在初期發現禹延宇怪異的舉動令公司相當棘手，也考慮過讓團體就此解散，但卻發現禹延宇引發了意外的話題與高人氣，於是希望繼續培養他們下去。《神聖的偶像》預計將於2023年播出。

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