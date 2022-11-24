《社内相亲》金旻奎新剧《神圣的偶像》搭档高甫洁！同剧包含李章宇、芮智媛、卓在勋

2023年的tvN新剧《神圣的偶像》选角最终确认，将由以《社内相亲》深受观众们喜爱的男二金旻奎，搭配《Hi，Bye我是鬼妈妈》的高甫洁。剧情描述一夕之间成为韩国的无名偶像，这世界的神职代理官「伦布里」最神圣却又荒唐的演艺界生存记。

《神圣的偶像》改编自同名网路漫画，金旻奎饰演神职代理人「伦布里」。某日醒来后，却突然成为团体「Wild Animal」的成员禹延宇，是一位出道五年的韩国默默无闻的偶像IDOL，他使用著与IDOL完全不搭的语气文法，一连串不寻常的言行也引发了话题讨论。以《社内相亲》的车秘书受到广大观众们喜爱的金旻奎，在剧中变身行动怪异的神，令人期待。



女主角高甫洁则是饰演团体「Wild Animal」的唯一铁粉金达，虽然金达是这个团体就么一位忠实的铁粉，但某天她发现是神占领了禹延宇的身体，於是她决定要救出原本那个禹延宇，於是成为「Wild Animal」的经纪人。以电视剧《Hi，Bye我是鬼妈妈》以及《阿斯达年代记》《Go Back夫妇》等尝试多方面演技的她，将再次让大家对她印象深刻。

而李章宇则是饰演韩国最大的娱乐公司副会长申兆运一角，他所投资与发行的电影都在海外电影节获得许多奖项，企划与编审的电视剧及综艺节目也创下最高收视率，可说是演技圈的黄金之手。某天却是恶魔「鲁梅纳」附身在申兆运的身上而苏醒。以《优雅的家》《Oh三光Villa》等作品散发独特魅力与演技的李章宇将再度预告演技变身。



芮智媛则饰演团体「Wild Animal」的经纪公司代表林善子。虽然在初期发现禹延宇怪异的举动令公司相当棘手，也考虑过让团体就此解散，但却发现禹延宇引发了意外的话题与高人气，於是希望继续培养他们下去。《神圣的偶像》预计将於2023年播出。

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