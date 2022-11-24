看完《出差十五夜》STARSHIP 篇的人共同經歷的後遺症！聽到〈After LIKE〉會自動接上柳Nine～

《出差十五夜》日前到 STARSHIP 出差，演員、SOLO歌手和愛豆共有31人出演。

為了讓大家更加熟悉一點，玩遊戲時也進行分組，還得為自己的組取名、口號等。



柳演錫組有9人（柳演錫、柳惠英、孫宇賢、申承浩、蔡秀彬、鄭世雲、宇宙少女多榮、CRAVITY刑準、IVE員瑛），討論隊名時他們提議要把隊長的名字加進去。鄭世雲：「因為我們有9人，某某Nine之類的。」蔡秀彬：「柳Nine！柳Nine！」柳演錫聽到很滿足，還自己唱了 IVE 〈After LIKE〉的歌詞，最後決定唱完「You～～and～～I～～」後，要加上柳Nine。



在《出差十五夜》播出後，就有網友表示：「出大事了！You～～and～～I～～後面的歌詞是什麼一點都想不起來了，滿腦字都只有柳Nine～～」也讓其他網友表示同感：「很多關於柳Nine後遺症的留言」、「以爲只有我這樣 呵呵呵呵呵」、「柳Nine要瘋了，都記不清原來的歌詞了」、「我也是...如今無法回頭」、「原來的歌詞是什麼來著」、「我也很自然地哼唱」、「還有把手放在頭上做9的動作，自動播放」等等。不知道大家看完有沒有一樣呢 XD

애프터라이크 추는 신승호 영상이 안 끝나요 pic.twitter.com/nOvHQ79gO1 — 고진 (@eozeneo) November 6, 2022

而《出差十五夜》是擁有20年經驗的資深遊戲專家羅暎錫PD到需要宣傳的劇組、公司，和他們進行遊戲的「獨自出差計劃」。每次看完都會發現出演者的新魅力，很好奇接下來還會去哪家公司出差呢～

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞