職員發錯訊息，才知道音源未結算的事實！李昇基方面：「要求公開明細，卻聽到侮辱性言辭」

李昇基出道後18年間未能得到音源收益清算的疑惑浮出水面，李昇基的法律代理人（법률대리인）也發表正式立場。

24日，據法律代理人透露，：「李昇基通過法律代理人在15日向HOOK娛樂發送音源費未結算相關內容證明，要求公開李昇基參與的所有專輯的流通收益明細，並以此爲基礎結算未支付的音源費。」



李昇基出道18年來完全相信HOOK娛樂，法律代理人解釋道：「之前HOOK娛樂面對音源費沒有任何提及，所以連音源費收益都不知道，直到最近才看到HOOK娛樂職員發錯的訊息，才得知音源費收益的事實。對此，李昇基多次要求提供結算明細，但HOOK娛樂方面以『你是負歌手』等各種虛假藉口迴避提供明細。」



法律代理人表示：「在此過程中，李昇基還從所屬社代表等處聽到難以啓齒的侮辱和威脅性言辭。因此，撇開單純的音源費結算問題不談，李昇基認為自己與長期像家人一樣依靠的HOOK娛樂和權真英代表之間的信賴關係無法持續下去。」預告今後將與HOOK娛樂、權真英代表的各種法律關係也將進行縝密的討論。最後也說道：「對支持李昇基並給予關心的人們表示感謝和歉意，李昇基今後將竭盡全力，不影響作品的活動。」

此前，權真英代表在21日就清算疑惑表示：「不管是否屬實，所有的一切都是我的錯，都是因爲不道德的緣故。現在是爲了確認事實關係的整理階段，之後，如果公司或我個人的法律責任得到明確確認，我不會退縮或迴避，將承擔全部責任。」之後D社在23日公開錄音紀錄，再次掀起風波，但對此沒有發表任何立場。

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