BTS防彈少年團Jin有望在12月13日入伍！軍方透露入伍時間地點，所屬社含蓄稱：「難以確認」

今日韓國多家媒體報道稱,據軍方人士透露Jin將在12月13日入伍,但所屬社BIG HIT對此表示「難以確認」。

據報導,Jin將在12月13日下午來到京畿道漣川郡某部隊新兵教育隊報到,完成為期5周的基礎軍事訓練後分配到一線部隊。

Jin上月13日曾在Weverse裡提到兵役的事。 Jin的生日是12月4日,當時有粉絲問「下月就要過生日,有沒有開心?」 Jin回答:「沒有,我要去最前方了。」



國防部曾表示「當有公益性質的國家活動時,如果Jin願意,將提供參加機會」,透露Jin服兵役期間仍有可能進行歌手活動。 但目前BIG HIT對此仍三緘其口,對媒體表示「難以確認,請諒解」。

不過Jin本人很快在Weverse側面證實了這一消息:「雖然出現了不希望出現的報導,但我們阿米不可以來訓練所哦ᅲᅲ除了我還會來很多人,混亂可能會有危險。 Army I love you。」



jin weverse post



an article i didnt want went up but our ARMYs, you cant come to the training camp ㅠㅠ

a lot of people other than me will come and it will be chaotic and it could be dangerous

ARMY allabyu (i love you) pic.twitter.com/2WTsED0L1n