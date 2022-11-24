BTS防彈少年團Jin有望在12月13日入伍！軍方透露入伍時間地點，所屬社含蓄稱：「難以確認」

今日韓國多家媒體報道稱，據軍方人士透露Jin將在12月13日入伍，但所屬社BIG HIT對此表示「難以確認」。

據報導，Jin將在12月13日下午來到京畿道漣川郡某部隊新兵教育隊報到，完成為期5周的基礎軍事訓練後分配到一線部隊。

Jin上月13日曾在Weverse裡提到兵役的事。 Jin的生日是12月4日，當時有粉絲問「下月就要過生日，有沒有開心？」 Jin回答：「沒有，我要去最前方了。」



國防部曾表示「當有公益性質的國家活動時，如果Jin願意，將提供參加機會」，透露Jin服兵役期間仍有可能進行歌手活動。 但目前BIG HIT對此仍三緘其口，對媒體表示「難以確認，請諒解」。

不過Jin本人很快在Weverse側面證實了這一消息：「雖然出現了不希望出現的報導，但我們阿米不可以來訓練所哦ᅲᅲ除了我還會來很多人，混亂可能會有危險。 Army I love you。」



jin weverse post



an article i didnt want went up but our ARMYs, you cant come to the training camp ㅠㅠ

a lot of people other than me will come and it will be chaotic and it could be dangerous

ARMY allabyu (i love you) pic.twitter.com/2WTsED0L1n — 윤서⁷ (rest) (@btsinthemoment) November 24, 2022

Jin今年10月28日推出首張SOLO專輯，次日在阿根廷Coldplay演唱會擔任嘉賓、以合作舞台作為歌曲首秀，回國後便遞交了取消延期入伍的文件。 這段時間以來，Jin做客了《Running Man》《雖然沒準備什麼菜》等綜藝節目，還和白種元合作自製綜藝《醉中Jin談》，在入伍前抓緊時間給粉絲留下美好回憶。



韓國兵役法規定男性國民必須在30周歲之前入伍，1992年出生的Jin今年即將滿30周歲。 此前一直有爭議是否應免除防彈少年團的兵役，但Jin在10月底的直播中表示早在2020年就有入伍打算，只是因為不斷出現意義重大的活動日程而屢屢推遲，一直保密是為了避免歌迷提前傷心。

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