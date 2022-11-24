鄭裕玲「Do姐」超迷《財閥家的小兒子》李星民的角色：簡直是魅力攝人！

奇幻韓劇《財閥家的小兒子》首播叫好叫座，第三集收視更突破雙位數字，在一眾韓劇新作中一枝獨秀！

日前（22日）鄭裕玲「Do姐」也在電台節目《口水多過浪花》提到近日特別關注《財閥家的小兒子》，不但大讚宋仲基玉樹臨風，還自爆特別鍾情性格演員李星民，對劇集讚不絕口！

童顏宋仲基扮學生無違和

由「韓流男神」宋仲基夥拍「百想影帝」李星民和「氣質女星」申鉉彬主演的奇幻韓劇《財閥家的小兒子》掀起熱話，向來走在煲劇最前線的「Do姐」也緊貼這股韓風，大讚男主角宋仲基人設「萬中無一」：「家裡環境相當不錯，而且顏值高，到中學、大學甚至是校草，成績及體育都很棒，更考入了知名大學！」



正當余德丞表示宋仲基文武雙全之時，「Do姐」竟自爆過去未曾收看他的作品，直至《財閥家的小兒子》為二人牽起緣份：「雖然我沒看過他的演出，但我曾在MAMA頒獎禮上見過他真人，的確是玉樹臨風！不過不知為什麼一直沒吸引到我去看他的作品，直至這一部；而宋仲基最厲害的地方就是，他今年都已經37歲，但是他可以飾演到大學生！是沒有違和感！現在播出了三集，當中他的野心已經出現、他的計劃...光看演技我都覺得...值了！」



李星民演技出眾壓倒全場

劇中飾演順洋集團大家長陳養喆，李星民向來演技非凡，更囊括百想視帝、影帝，以及大鐘獎最佳男主角等多項獎座，就連「Do姐」也點名大讚對方實力出眾：「劇中另一個很重要的演員我都很喜歡，就是李星民，只要有他出現的作品，你都感受到他那盡力的演技，而他這次的角色亦十分有魅力。李星民在第一集的末段出場，一句台詞都沒有！但已經感受到那種攝人的魅力，會令你覺得『有這個演員在就行了！』」此外，「Do姐」亦劇透該劇雲集一眾韓劇熟面孔，「除了重要的２位男主角之外，好多角色都是韓劇熟客，都是一眾好戲之人，所以令整部作品的水準拉更高！」



改編自同名網路小說，Viu Original原創奇幻韓劇《財閥家的小兒子》以八十年代為背景，講述出身貧寒的尹炫優（宋仲基飾）忠誠效力順洋集團，某天他奉命為會長陳養喆（李星民飾）管理秘密資產，卻被誣陷私吞資金而慘遭滅口，後來他竟重生為順陽家的小兒子陳導俊，從此開啟第二人生！為了侵吞整個財閥家族，他逐步成長並展開一連串復仇行動，誓要在上流社會掀起腥風血雨！香港觀眾逢星期五、六、日可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼劇集的最新進度。

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