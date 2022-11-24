BTS防弹少年团Jin有望在12月13日入伍！军方透露入伍时间地点，所属社含蓄称：「难以确认」

今日韩国多家媒体报道称，据军方人士透露Jin将在12月13日入伍，但所属社BIG HIT对此表示「难以确认」。

据报导，Jin将在12月13日下午来到京畿道涟川郡某部队新兵教育队报到，完成为期5周的基础军事训练后分配到一线部队。

Jin上月13日曾在Weverse里提到兵役的事。 Jin的生日是12月4日，当时有粉丝问「下月就要过生日，有没有开心？」 Jin回答：「没有，我要去最前方了。」



国防部曾表示「当有公益性质的国家活动时，如果Jin愿意，将提供参加机会」，透露Jin服兵役期间仍有可能进行歌手活动。 但目前BIG HIT对此仍三缄其口，对媒体表示「难以确认，请谅解」。

Jin今年10月28日推出首张SOLO专辑，次日在阿根廷Coldplay演唱会担任嘉宾、以合作舞台作为歌曲首秀，回国后便递交了取消延期入伍的文件。 这段时间以来，Jin做客了《Running Man》《虽然没准备什么菜》等综艺节目，还和白种元合作自制综艺《醉中Jin谈》，在入伍前抓紧时间给粉丝留下美好回忆。



韩国兵役法规定男性国民必须在30周岁之前入伍，1992年出生的Jin今年即将满30周岁。 此前一直有争议是否应免除防弹少年团的兵役，但Jin在10月底的直播中表示早在2020年就有入伍打算，只是因为不断出现意义重大的活动日程而屡屡推迟，一直保密是为了避免歌迷提前伤心。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻