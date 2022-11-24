引爆全韓網討論的最新大學點名方式！BTOB李昌燮看了直接震驚：現在都這麼先進的嗎XD

大學生的校園生活已經發展到這個程度了???

男團BTOB成員李昌燮最近參與了一檔名為《全科者》的節目，重返大學校園，和年輕的學生們一起聽課，是一檔體驗性真人秀。 作為節目中心人物的李昌燮輾轉於全國各地的大學，不僅向觀眾們介紹大學資訊，帶領觀眾重回大學課堂，沉浸式體驗學校生活，還可以看到新生代大學生們全新的校園文化，為10代提供有用信息，讓20代產生共鳴，給30代帶去回憶，因此節目一播出就反響熱烈。



最新播出的一期中李昌燮來到了韓國外國語大學泰語係學習，第一堂課一開始就令他震驚不已。 教授表示「今天用OQ CODE（二維碼）簽到」，然後公開了二維碼，學生們紛紛掏出手機掃碼簽到。 看到這一景象的李昌燮不知該如何是好，隔壁的同學擔心地詢問他，李昌燮慌忙用手比作手機「掃碼」。



節目播出後在觀眾和網民之間引爆熱議，不少已經從大學畢業很久的社會人表示：「當初都是助教先來教室人工點名的」、「點名一定要喊名字啊」、「看來我已經老了，外面的世界已經進步到這個程度了嗎」、「完蛋了，掃碼簽到的話就不能替朋友簽了吧」、「替別人簽到的話是不是要拿對方的手機」、「我們學校直接是藍牙鏈接簽到」 等。



哈哈哈哈，畢業很久的人重返校園一定會遇到很多新鮮事吧，期待李昌燮更多的「笑料」。

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