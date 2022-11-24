引爆全韩网讨论的最新大学点名方式！BTOB李昌燮看了直接震惊：现在都这么先进的吗XD

大学生的校园生活已经发展到这个程度了???

男团BTOB成员李昌燮最近参与了一档名为《全科者》的节目，重返大学校园，和年轻的学生们一起听课，是一档体验性真人秀。 作为节目中心人物的李昌燮辗转於全国各地的大学，不仅向观众们介绍大学资讯，带领观众重回大学课堂，沉浸式体验学校生活，还可以看到新生代大学生们全新的校园文化，为10代提供有用信息，让20代产生共鸣，给30代带去回忆，因此节目一播出就反响热烈。



最新播出的一期中李昌燮来到了韩国外国语大学泰语系学习，第一堂课一开始就令他震惊不已。 教授表示「今天用OQ CODE（二维码）签到」，然后公开了二维码，学生们纷纷掏出手机扫码签到。 看到这一景象的李昌燮不知该如何是好，隔壁的同学担心地询问他，李昌燮慌忙用手比作手机「扫码」。



节目播出后在观众和网民之间引爆热议，不少已经从大学毕业很久的社会人表示：「当初都是助教先来教室人工点名的」、「点名一定要喊名字啊」、「看来我已经老了，外面的世界已经进步到这个程度了吗」、「完蛋了，扫码签到的话就不能替朋友签了吧」、「替别人签到的话是不是要拿对方的手机」、「我们学校直接是蓝牙链接签到」 等。



哈哈哈哈，毕业很久的人重返校园一定会遇到很多新鲜事吧，期待李昌燮更多的「笑料」。

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