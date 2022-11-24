HOOK娛樂內部一團糟！李瑞鎮不受影響，和鄭裕美LA一起看NBA球賽

HOOK娛樂內部一團糟！李瑞鎮不受影響，和鄭裕美LA一起看NBA球賽

明星   2022年11月24日   星期四08:56   Tracy  

（封面圖源：IG@jungyumigram、李瑞鎮官網）

李瑞鎮和鄭裕美被拍到在美國一同看NBA球賽。

日前HOOK娛樂與旗下藝李昇基的「音源收益分配」一事人鬧得沸沸揚揚，加上老牌戲骨尹汝貞也曾吐槽過經紀公司不公待遇，導致民眾對於HOOK娛樂其他藝人十分關注。 韓媒《體育朝鮮》獨家爆料，此時李瑞鎮和異性好友鄭裕美正在美國看NBA球賽。 曝光的照片中李瑞鎮和鄭裕美衣著休閒，坐在觀眾席第一排，不時低頭交談。

鄭裕美和李瑞鎮因合作綜藝節目《尹食堂》而發展成為好友，羅英錫PD的食堂系列之《瑞鎮家的》中兩人又將合作，大展默契兄妹情。
（圖源：tvN《尹食堂》、《尹Stay》）

韓媒和韓國網友當下如此關注李瑞鎮不僅是因為他是HOOK娛樂的藝人，更因為他與HOOK娛樂代表權某相識已久，對於李昇基來說他是親如兄弟的好大哥，公司與李昇基之間發生糾紛，身為大哥的他卻在此時輕鬆地和女友人看球賽，令不少人訝異，韓媒更是直接以「沒有結算問題嗎？ 」為題發文將李瑞鎮送上了熱搜。
（圖源：NATE NEWS截圖）

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