贈票：直擊民主政治背後的黑暗面——電影《王者製造》台灣場首三日交換券

KSD現在送出電影《王者製造》台灣場首三日交換券給大家，如想看到呈現選舉製度下，崇高的理想和現實利益如何拉扯...就快來參加啦！

詳情請參考以下：

送出： 《王者製造》台灣票券首三日券（12/2-12/4）１０張 (送出給5位，每位可得2張)

活動日期：即日起至11月24日

公佈日期：11月25日中午

（於此頁面公佈！）

請按以下指示參加活動～

(1) 按此 進入「KSD韓星網 Instagram」 如下圖，按紅圈的追蹤 (手機或PC也可以)



(2) 請按此填寫參加表格 😉

*使用iPhone APP瀏覽本頁者，請長按著＂這裡＂來打開參加表格

＊本活動供：KSD台灣用戶參加

＊是次活動的電影券／交換券／獎品／將以電子郵件方式寄給得獎者，再請到得獎者現場換取門票觀賞

故事大綱：

1960年代，共和黨鐵腕專政，懷著民主熱血的反對黨新秀金澐範（薛景求 飾），參加四次選舉，卻是屢戰屢敗，遲遲未能選上議員。對政治有著獨到見解的無名素人徐昌大（李善鈞 飾），因欣賞他的理念，毛遂自薦成為金澐範的操盤手。不論是民代選舉到黨內總統初選，金澐範台前宣揚理念，徐昌大在幕後打點，一路闖進總統大選，聲勢如日中天，但一場神祕的意外，讓兩人的關係出現了裂痕。



本次交換券為「電影門票/交換券」使用規範：

* 電影交換券/門票為非賣品

＊放映時間依上映戲院現場公布為準，逾期作廢，不得折合現金

＊本票券或需加蓋本公司鋼印或印章始生效，盜版本券者，依法究辦

＊片商保留修改及更動此券使用方式之權利，如有更動以戲院現場公布為準

特別鳴謝合作方：華映娛樂

圖片：華映娛樂提供

注意：

- 韓星網會把得獎者的參加資料交予主辦方/片商，以供核對及送出禮品／門票之用。（非得參加者同意，資料不會用於其他用途）

- 上述禮品為非賣品

- 嚴禁透過網路拍賣等，黃牛等向第三人兜售、轉賣，違者如經查獲將依法究辦

- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格

- KSD韓星網或合作方保留一切對活動細則更改之權利

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