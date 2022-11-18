赠票：直击民主政治背后的黑暗面——电影《王者制造》台湾场首三日交换券

KSD现在送出电影《王者制造》台湾场首三日交换券给大家，如想看到呈现选举制度下，崇高的理想和现实利益如何拉扯...就快来参加啦！

详情请参考以下：

送出： 《王者制造》台湾票券首三日券（12/2-12/4）１０张 (送出给5位，每位可得2张)

活动日期：即日起至11月24日

公布日期：11月25日中午

（於此页面公布！）

请按以下指示参加活动～

(1) 按此 进入「KSD韩星网 Instagram」 如下图，按红圈的追踪 (手机或PC也可以)



(2) 请按此填写参加表格 😉

*使用iPhone APP浏览本页者，请长按著＂这里＂来打开参加表格

＊本活动供：KSD台湾用户参加

＊是次活动的电影券／交换券／奖品／将以电子邮件方式寄给得奖者，再请到得奖者现场换取门票观赏

故事大纲：

1960年代，共和党铁腕专政，怀著民主热血的反对党新秀金澐范（薛景求 饰），参加四次选举，却是屡战屡败，迟迟未能选上议员。对政治有著独到见解的无名素人徐昌大（李善钧 饰），因欣赏他的理念，毛遂自荐成为金澐范的操盘手。不论是民代选举到党内总统初选，金澐范台前宣扬理念，徐昌大在幕后打点，一路闯进总统大选，声势如日中天，但一场神秘的意外，让两人的关系出现了裂痕。



本次交换券为「电影门票/交换券」使用规范：

* 电影交换券/门票为非卖品

＊放映时间依上映戏院现场公布为准，逾期作废，不得折合现金

＊本票券或需加盖本公司钢印或印章始生效，盗版本券者，依法究办

＊片商保留修改及更动此券使用方式之权利，如有更动以戏院现场公布为准

特别鸣谢合作方：华映娱乐

图片：华映娱乐提供

注意：

- 韩星网会把得奖者的参加资料交予主办方/片商，以供核对及送出礼品／门票之用。（非得参加者同意，资料不会用於其他用途）

- 上述礼品为非卖品

- 严禁透过网路拍卖等，黄牛等向第三人兜售、转卖，违者如经查获将依法究办

- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格

- KSD韩星网或合作方保留一切对活动细则更改之权利

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻