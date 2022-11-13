【影評】《影子造王者》：人最終都會為求勝利而作出不同犧牲！

第19屆香港亞洲電影節有選出《影子造王者》為入選作品，如看完以上文章有興趣的朋友，來著11/20有加場次，可以購票入場支持！

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啟發自韓國前總統金大中的真人真事，韓國電影近年在世界火紅，是建基於全國傾盡力量發展，在選材和拍攝上盡量不加掣肘，雖然曾於朴槿惠掌權時代出現演藝黑名單，也隨著她下台後告一段落，因此涉及政治和歷史的電影在韓國繼續得以大放異彩。商業大作如《緊急迫降》都談及國與國之間的政治角力，也有很多借著作品訴說韓國的民主進程得來不易如《逆權大狀》、《逆權司機》和《1987：逆權公民》等，來到卞成賢執導的《影子造王者》則有關總統選舉，從中回應政治家的表面與陰暗，是理想的政治形象與暗中不同手段的交戰。



中文片名譯作「影子造王者」已明顯展示故事與總統參選人背後出謀獻策的人有關，故事中代表前總統金大中化身的金雲範(薛耿求 飾)是表面光鮮明亮的政治家代表，在身後支援幾乎不在別人眼內的徐昌大(李善均 飾)則是耀眼光線後的影子，使出各種手段務求爭取勝利。電影正是透過金範雲理想主義與不恥爭取贏出選舉的方法與為求目的，不擇手段，就算涉及欺瞞、假象、謊言都只為勝出的計劃衝突起來。



事實上，不少表面風光、大義凜然的政治家，或多或少都需要依靠背後很多奇計良謀才能脫穎而出，得到更多人支持而順利當選，之後才實踐可能是「正義」的政策措施，過程中基本上都需要想盡辦法擊敗其他對手，但不能見光、近乎犯規的行為唯有在枱下發生，縱使有多理想、有多正義，只怕背後都有各式各樣的手段，政治從來都是醜陋的鬥爭，成王者便能美麗地當選當權。



電影重點在於兩人理念其實有所衝突，卻是相輔相成，即使後來需要分道揚鑣（其實可以話是離棄，既然已勝利，何需仍有影子的存在），但故事終究留存一點浪漫想法，兩人最後重遇，其中談到一次選舉過程的手段，再次或明或暗展他的政治手腕，理想、光鮮、正義可以是表面形象，人最終都會為求勝利而作出不同犧牲，金雲範當刻決定正好能夠保持個人形象又能弄走有機會引致後遺的獻計人，實在是一舉兩得，豈不是表現出他同樣有高超的政治技巧，只是兩人間似乎都深明政壇混亂陰暗，當刻重聚更似是惺惺相惜、前事種種成敗悲歡都付談笑中，這或許才是政治人物最「真實」一面。



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