《柏青哥》李敏鎬情敵盧相鉉兩作品同時段對打！《謝幕》真孫子VS《明星經紀人生存記》狂吻郭善英！

近來大家在週一與週二播出的月火電視劇中都會看到同一位演員，那就是外型與身材都相當有特色的盧相鉉。他分別在《謝幕：樹立而死》中飾演了奶奶高斗心在北韓的真正孫子，也在《明星經紀人生存記》第三集中以稅務稽核員的身份登場，把郭善英迷得不要不要的！

演員盧相鉉是模特兒出身，五官相當具有亞洲人風格，而他令人印象深刻的演出應該是Apple TV的作品《柏青哥》第一季，他所飾演的以撒牧師，在劇中擁有非常善良的個性，即使知道眼前的女子愛上李敏鎬還懷了他的骨肉，盧相鉉卻敞開心胸接受了她並與她結婚。



在近期的《謝幕：樹立而死》中盧相鉉則是在每一集當中都間歇性的登場，作為奶奶真正的孫子李文成，出身北韓但在中國吉林一帶活動，似乎從事一些非法勾當。雖然成東鎰已派人調查了他的行蹤，卻仍然決定找個演員姜河那來扮演奶奶的假孫子，而最新一集的劇情中也說到了盧相鉉持著假的護照，存夠了錢也準備來到南韓尋找奶奶，即將成為劇情中最大的爆點。



而盧相鉉也在《明星經紀人生存記》的第三集與第四集中登場，作為前來替Method娛樂公司查清帳務與資金流向的稽核員，西裝筆挺還帶著斯文的細框眼鏡，不苟言笑的一臉嚴肅表情，立刻吸引了郭善英的目光，而郭善英越想吸引他的注意，卻總在關鍵時刻弄巧成拙。最後郭善英也總算據實以告不再找藉口，兩人更上了一場火辣的激吻！



演員盧相鉉集將在《謝幕：樹立而死》中有著更精湛的演出，掌握劇情走向的關鍵，也請大家繼續期待唷！



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