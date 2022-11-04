貼合時事選舉後上映！2022年百想藝術大賞大贏家《王者製造》薛景求李善均帶你透視韓國大選之戰

韓國電影《王者製造》由韓國新生代導演邊聖鉉執導，靈感取材自韓國真實的選舉故事，影帝薛景求、最帥大叔李善鈞共同演出，故事描述在選戰中屢戰屢敗的候選人，因為一位選舉戰略家加入團隊後，強勢翻轉逆局，一路挺進總統大選。而台灣目前也正處於選戰熱潮中，相信這部電影大家看起來也格外有感。

韓國電影《王者製造》由韓國知名編劇邊聖鉉編劇及執導，邊聖鉉之前的作品《不汗黨：地下秩序》曾獲選坎城影展午夜場，5年後推出新作《王者製造》，在今年台北電影節放映，獲得好口碑，讓許多影迷敲碗期待，確定將於12月2日上映。故事原型取材自1960年代韓國總統金大中的選舉歷程，金大中身為民主鬥士，但在當時的選戰中，總是屢戰屢敗，直到一位選舉戰略幕僚嚴昌祿加入他的競選團隊後，終於反轉局勢，一路勝選，更邁向總統大路。



《王者製造》不改韓國電影一向敢言敢的作風，直揭選戰背後的爾虞我詐，雖是民主制度下的產物，但究竟是要「得到選票？還是要得人心？」電影向觀眾提出了「為了正當的目的，過程和手段都要正當」，還是「為了目的，要承受任何手段」的問題。這樣與當今時代相吻合的訊息，將給觀眾留下深刻印象。而電影中各方人馬為求勝選，各種手段紛紛上演，炒新聞、假消息不斷，台灣現在正在上演選舉大戰，《王者製造》可說讓台灣觀眾充滿即視感！



韓國前總統金大中經歷過的多場選戰中，因為加入的幕僚讓他獲得勝選，但當年對這位幕僚的紀錄並不太多，反而讓導演邊聖鉉有了更自由的創作空間，演出此角色的李善鈞也說：「因為他的相關資料很少，要靠自己的想像去創造角色。」《王者製造》集合韓國超強實力派演員薛景求、李善鈞、裴宗玉、趙宇鎮、金盛吳等人更共演出，電影在韓國上映獲得高評價，劇力萬鈞的劇情成為今年韓國百想藝術大賞獲得三項大獎，邊聖鉉獲得最佳導演、薛景求睽違八年再獲百想影帝、趙宇鎮獲得最佳男配角，成為大贏家。



《王者製造》故事描述1960年代，執政黨鐵腕專政，懷著民主熱血的反對黨新秀金澐範（薛景求 飾），參加四次選舉，卻是屢戰屢敗，遲遲未能選上議員。對政治有著獨到見解的無名素人徐昌大（李善鈞 飾），因欣賞他的理念，毛遂自薦成為金澐範的操盤手。不論是民代選舉到黨內總統初選，金澐範台前宣揚理念，徐昌大在幕後打點，一路闖進總統大選，聲勢如日中天，但一場神祕的意外，讓兩人的關係出現了裂痕。《王者製造》將於12月2日上映。

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