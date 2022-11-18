HIGHLIGHT即將搬進JYP舊社屋！初遇於此只是無名練習生，多年後歸來已變CEO

近日韓網有一家室內裝潢公司在SNS分享了最近的工程內容，是把JYP之前在清潭洞的社屋進行翻新，以迎接即將入駐的新主人——HIGHLIGHT公司。

該公司在SNS上PO出現場照片，附文：「前JYP清潭社屋→HIGHLIGHT企劃社，正在進行翻修。」



인간극장에서 이사간다고 했던게 사옥 이사하는게 맞았구나 어어 설립한지 5년만에 사옥 이전이라니,, 진짜 멋있고 대단하고 내가 다 뿌듯하고 pic.twitter.com/u5ZkGCHAC4 — 포에버 투게더 (@highlight__FT) November 17, 2022

HIGHLIGHT現在的4位成員全部是JYP練習生出身：尹斗俊曾在紀錄2AM及2PM出道過程的Mnet生存節目《熱血男兒》中亮相，差點成為2PM和2AM成員，但最終在節目中被淘汰; 李起光、梁耀燮和孫東雲也曾在JYP當過練習生，但沒有進入出道組。



4位成員在JYP第一次以練習生身份試鏡見面，之後先後轉到CUBE娛樂，於2009年組成男團BEAST出道。合約到期後在2017年成立獨立的經紀公司Around US，並以全新名字「HIGHLIGHT」展開活動。



前段時間HIGHLIGHT在自製綜藝裡提到搬家的事，現在謎底揭曉是搬回JYP舊大樓。 而這一次不是以練習生身份，而是搖身一變作為社長回歸，令人感慨無限！

網友：「比電影更像電影」、「根本是勵志網文情節」、「這敘事瘋了，簡直可以寫成電視劇」、「白手起家的代表級偶像團」、「成員們一定也很感慨吧」、「求開間咖啡廳、賣限定周邊吧」。



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