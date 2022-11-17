李宰旭要來啦！出道後首次亞洲巡迴粉絲見面會明年1月開跑，《還魂：光與影》12/10黑化回歸

李宰旭所屬社今日宣佈將舉辦亞洲巡迴粉絲見面會《First》，回報各國粉絲從出道以來的關心與喜愛。

C-JeS娛樂表示這次見面會將從明年1月首爾開始，其他城市將陸續公開。 這也是李宰旭出道4年來第一次粉絲見面會。



李宰旭的第一個角色是在2018年在電視劇《阿爾罕布拉宮的回憶》裡飾演「馬魯可·韓」，之後在《請輸入檢索詞WWW》、《意外發現的一天》、《Do Do Sol Sol La La Sol》均擔任主演群之一，在朴敏英、徐康俊的療愈劇《天氣好的話，我會去找你》裡也擔任了重要配角。



今年他挑戰古裝奇幻題材電視劇《還魂》，飾演擁有獨特身世和能力的男主角「張煜」，在12月即將開播的第二季《還魂：光與影》裡也將繼續與觀眾見面。



李宰旭在第一部裡完成了從玩世不恭小白到實力覺醒術士的轉變，與落壽墜入愛河的同時也逐漸發現她與松林術士的仇恨糾葛，並在第一季末尾浴火重生、預告黑化！第二部女主角從庭沼珉換為第一部開頭的高允貞飾演，全員黑化的「天下四季」、心懷鬼胎的陳武和左右為難的世子，讓人對第二季也充滿期待。





小編看到第二季海報中的陰陽玉時已經爆哭！



李宰旭的海報中寫著：「不吉又瘋狂的傢伙，我那時候就應該死去。」 高允貞海報則寫道：「我想知道我真正是誰。」



這部劇將在明年1月8日迎來大結局，很可能追劇結束後就能見到李宰旭本人啦！



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