「新忙內Line」誕生～KARA回歸首發預告知英&齡智雙人舞，幕後姐姐甜吻妹妹

KARA出道以來經過幾次成員變動，大致上分為兩代成員，在出道15週年之際，妮可、知英與最後加入的齡智破天荒合體慶祝甚至將攜手回歸。

KARA將在本月29日以專輯《MOVE AGAIN》回歸，今晨（17日）釋出了首支Moving Poster預告片，「新忙內Line」知英（右）與齡智（左）性感大跳雙人舞，最後預告主打歌〈WHEN I MOVE〉將在29日韓國時間晚間6點（港台時間5點）公開。



粉絲看完影片相當感動，有人說：「想都沒想過妮可與知英會和齡智一起回歸。」「沒想到她們會一起跳舞，都起雞皮疙瘩了，相信此次回歸對老粉絲和新粉絲都很特別。」也有人讚嘆兩位前後任忙內都長成了女人、表示很欣慰。

可愛的是，在這支影片發布前，知英就先發布了一小段幕後花絮在個人IG限時動態，並且為面臨高考的學生們加油。影片完全沒有聲音，只見知英把齡智抓過來一起錄影，兩人聊了幾句知英就「偷襲親吻」！要考高考的KAMILIA見此影片肯定能量十足吧！

▼齡智（右）轉發也寫：「高考加油！」



▼日本粉絲轉發知英限時動態



稍早，知英與齡智在KARA官網透露正在跑第一個正式行程，不曉得是什麼呢？齡智還搞笑制止姐姐「禁止過度可愛」。



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