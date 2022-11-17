李宰旭要来啦！出道后首次亚洲巡回粉丝见面会明年1月开跑，《还魂：光与影》12/10黑化回归

李宰旭要来啦！出道后首次亚洲巡回粉丝见面会明年1月开跑，《还魂：光与影》12/10黑化回归

明星   2022年11月17日   星期四14:59   Sani  

（封面图源：C-JeS娱乐）

李宰旭所属社今日宣布将举办亚洲巡回粉丝见面会《First》，回报各国粉丝从出道以来的关心与喜爱。

C-JeS娱乐表示这次见面会将从明年1月首尔开始，其他城市将陆续公开。 这也是李宰旭出道4年来第一次粉丝见面会。
（图源：C-JeS娱乐）

李宰旭的第一个角色是在2018年在电视剧《阿尔罕布拉宫的回忆》里饰演「马鲁可・韩」，之后在《请输入检索词WWW》、《意外发现的一天》、《Do Do Sol Sol La La Sol》均担任主演群之一，在朴敏英、徐康俊的疗愈剧《天气好的话，我会去找你》里也担任了重要配角。
（图源：MBC《意外发现的一天》剧照）

今年他挑战古装奇幻题材电视剧《还魂》，饰演拥有独特身世和能力的男主角「张煜」，在12月即将开播的第二季《还魂：光与影》里也将继续与观众见面。
（图源：tvN《还魂》剧照）

李宰旭在第一部里完成了从玩世不恭小白到实力觉醒术士的转变，与落寿坠入爱河的同时也逐渐发现她与松林术士的仇恨纠葛，并在第一季末尾浴火重生、预告黑化！第二部女主角从庭沼珉换为第一部开头的高允贞饰演，全员黑化的「天下四季」、心怀鬼胎的陈武和左右为难的世子，让人对第二季也充满期待。
（图源：tvN）
（图源：tvN）

小编看到第二季海报中的阴阳玉时已经爆哭！
（图源：tvN）

李宰旭的海报中写著：「不吉又疯狂的家伙，我那时候就应该死去。」 高允贞海报则写道：「我想知道我真正是谁。」
（图源：tvN）

这部剧将在明年1月8日迎来大结局，很可能追剧结束后就能见到李宰旭本人啦！

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