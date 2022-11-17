「新忙内Line」诞生～KARA回归首发预告知英&龄智双人舞，幕后姐姐甜吻妹妹

KARA出道以来经过几次成员变动，大致上分为两代成员，在出道15周年之际，妮可、知英与最后加入的龄智破天荒合体庆祝甚至将携手回归。

KARA将在本月29日以专辑《MOVE AGAIN》回归，今晨（17日）释出了首支Moving Poster预告片，「新忙内Line」知英（右）与龄智（左）性感大跳双人舞，最后预告主打歌〈WHEN I MOVE〉将在29日韩国时间晚间6点（港台时间5点）公开。



粉丝看完影片相当感动，有人说：「想都没想过妮可与知英会和龄智一起回归。」「没想到她们会一起跳舞，都起鸡皮疙瘩了，相信此次回归对老粉丝和新粉丝都很特别。」也有人赞叹两位前后任忙内都长成了女人、表示很欣慰。

可爱的是，在这支影片发布前，知英就先发布了一小段幕后花絮在个人IG限时动态，并且为面临高考的学生们加油。影片完全没有声音，只见知英把龄智抓过来一起录影，两人聊了几句知英就「偷袭亲吻」！要考高考的KAMILIA见此影片肯定能量十足吧！

▼龄智（右）转发也写：「高考加油！」



▼日本粉丝转发知英限时动态



稍早，知英与龄智在KARA官网透露正在跑第一个正式行程，不晓得是什么呢？龄智还搞笑制止姐姐「禁止过度可爱」。



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