「孫歐膩」孫浩俊是男團出身！《吉力馬札羅》被後輩Oh My Girl效定提及黑歷史大裝傻XD

《人生至少一次，吉力馬札羅》集合了一到三代女團成員，Baby V.O.X尹恩惠、After School Uie、Oh My Girl效定，而「孫歐膩」呢？孫浩俊其實也出身男團是歌手出身！

《吉力馬札羅》第2集中，四人挑戰佛巖山當作吉力馬札羅山戰前訓練，走在殿後的正副隊長邊爬邊聊了起來。孫浩俊以效定在團裡是不是大姐、團體風格是什麼開啟話題，效定突然靈光一閃想起了自己在YouTube看過，「孫歐膩也當過歌手」。沒想到，孫浩俊直接反應：「我嗎？好像搞錯了耶！沒有，沒有那種事……」



大家聽了更好奇孫浩俊的男團過往了，前方的工作人員便忍不住透露出團名是「Tachyon」，Uie與尹恩惠你一言我一語：「好像聽過啊！」孫浩俊默默停下腳步：「我要先下去了，我想一個人待著……」



▼《吉力馬札羅》相關片段（01:11開始）



應該有不少觀眾看完此片段馬上搜尋Tachyon吧？YouTube剪輯影片討論區就有網友替大家知識補給，表示將日劇《極道鮮師》主題曲V6演唱的〈Feel Your Breeze〉翻唱成韓語版本的就是Tachyon。

▼日本原版vs韓版





另外有網友笑說Tachyon對孫歐膩來說可能是黑歷史，甚至開玩笑說可以趁機會和尹恩惠、Uie、效定一同發行「女團單曲」XD，不過也有留言肯定像孫浩俊這樣的顏值，是偶像歌手出身並不意外。

孫浩俊2005年出道，2007年作為隊長與鄭正均、姜大奎組成Tachyon，最知名的歌曲就是上述的〈Feel Your Breeze〉。據孫浩俊多年後在《Happy Together》所說，Tachyon指的是「比光還快的粒子」，取此名就是為了希望迅速席捲歌謠界，但顯然沒能達成。Tachyon僅發行一張專輯便各奔東西，孫浩俊專注往演員發展，另外兩位成員另組團體。



▼《Happy Together》片段



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