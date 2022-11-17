「孙欧腻」孙浩俊是男团出身！《吉力马札罗》被后辈Oh My Girl效定提及黑历史大装傻XD

《人生至少一次，吉力马札罗》集合了一到三代女团成员，Baby V.O.X尹恩惠、After School Uie、Oh My Girl效定，而「孙欧腻」呢？孙浩俊其实也出身男团是歌手出身！

《吉力马札罗》第2集中，四人挑战佛岩山当作吉力马札罗山战前训练，走在殿后的正副队长边爬边聊了起来。孙浩俊以效定在团里是不是大姐、团体风格是什么开启话题，效定突然灵光一闪想起了自己在YouTube看过，「孙欧腻也当过歌手」。没想到，孙浩俊直接反应：「我吗？好像搞错了耶！没有，没有那种事……」



大家听了更好奇孙浩俊的男团过往了，前方的工作人员便忍不住透露出团名是「Tachyon」，Uie与尹恩惠你一言我一语：「好像听过啊！」孙浩俊默默停下脚步：「我要先下去了，我想一个人待著……」



▼《吉力马札罗》相关片段（01:11开始）



应该有不少观众看完此片段马上搜寻Tachyon吧？YouTube剪辑影片讨论区就有网友替大家知识补给，表示将日剧《极道鲜师》主题曲V6演唱的〈Feel Your Breeze〉翻唱成韩语版本的就是Tachyon。

▼日本原版vs韩版





另外有网友笑说Tachyon对孙欧腻来说可能是黑历史，甚至开玩笑说可以趁机会和尹恩惠、Uie、效定一同发行「女团单曲」XD，不过也有留言肯定像孙浩俊这样的颜值，是偶像歌手出身并不意外。

孙浩俊2005年出道，2007年作为队长与郑正均、姜大奎组成Tachyon，最知名的歌曲就是上述的〈Feel Your Breeze〉。据孙浩俊多年后在《Happy Together》所说，Tachyon指的是「比光还快的粒子」，取此名就是为了希望迅速席卷歌谣界，但显然没能达成。Tachyon仅发行一张专辑便各奔东西，孙浩俊专注往演员发展，另外两位成员另组团体。



▼《Happy Together》片段



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