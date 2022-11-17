韓少子化危機嚴峻，竟拿綜藝節目開刀！前議員抨擊《我獨自生活》：「改變認知才能打造結婚生子更幸福的社會」

韓國前國會議員羅卿瑗認為《我獨自生活》這類節目讓很多人覺得獨自生活很幸福，但若要解決低出生率、高齡化的社會問題，應該宣傳的是「結婚生小孩很幸福」。

羅卿瑗16日出演KBS晨間電台節目《崔慶英的最強時事》，談到低出生率和高齡化問題，表示制定好的政策、打造生小孩更加幸福的社會固然重要，但更重要的是改變人們的想法。

羅卿瑗：「我聽說有個叫做《我獨自生活》的節目，好像很多人因此產生獨自生活更幸福的認知。 為了讓人們產生結婚生子很幸福的觀念，不僅需要改變政策，也需要所有輿論、宗教和社會團體一起行動。」



羅卿瑗是保守派政治人物，2018至19年曾任國會議員，目前在「低出生高齡社會委員會」擔任副委員長。 該委員會是總統直屬機構、負責制定相關政策，由總統擔任委員長。

韓網友有人表示支持：「多做一些表現家庭和睦、可以闔家觀看的劇吧，最近都沒有適合帶小孩一起看的節目」、「羅議員說的對，獨自生活是沒辦法的事，被媒體過度美化了」、「錢多多藝人的獨自生活沒有現實參考性」。



也有人反對：「這樣講的話殺人電影、不倫電視劇、恐怖片都不要拍了」、「這檔節目是安慰結不起婚、連獨自生活都用盡全力的年輕人啊，議員思路真奇特」、「綜藝只是反應時代而已，難不成《我們離婚了》《脫掉鞋子恢單4Men》《我家的熊孩子》是鼓勵離婚嗎？ 時代趨勢就是1人家庭勝過4人家庭啊」、「不如多想想國家應如何獎勵結婚生子文化」、「房價物價勞動強度育兒成本才是關鍵，羅議員對此一無所知」。



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