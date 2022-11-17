[分集劇情]《謝幕：樹立而死》姜河那莫名開嗆權相佑〜愛上姊姊河智苑的同時，真孫子即將啟程！（EP6）

[有雷]《謝幕：樹立而死》真孫子終於現身了！在中國的他持著假護照即將前來尋找奶奶。假孫子姜河那在與河智苑越走越近後，更開始好奇她脆弱的內心世界以及為了飯店而放棄的夢想，對於想成為姊夫的權相佑更是充滿防備，鄭知蘇已察覺姜河那內心的情感，兩人在奶奶的送別會上是否將被人認出？

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《謝幕：樹立而死》假孫子劉在憲（姜河那飾）在飯店洗衣房工作竟也會遇到昔日同事！他向同事們說明自己的處境，當然也請他們保守秘密，隔日就連假扮太太的允熙（鄭知蘇飾）也前來與友人相認，不過在飯店中她的身影似乎被正在洽談酒店出售案的律師母親（張慧珍飾）給認出。



仍希望與世妍（河智苑飾）結婚的裴東濟（權相佑飾）派秘書在飯店準備了四人晚餐，邀請在憲夫婦與世妍一起用餐，允熙相當專業表現出自己的角色，但在憲卻有意無意句句針對裴東濟，允熙好奇而詢問了世妍與他的過往感情以及兩人曾訂婚的真相，在憲卻大剌剌攻擊完全無感情的政治婚姻。在憲與世妍夜間在庭院並肩而坐，在憲更問起姐姐「真的愛他嗎？」，還希望姊姊忠於自己的情感。



世妍開始對弟弟敞開心房，帶他參觀自己在海邊的工作室，原來世妍對畫畫很有熱忱，卻因為樂園酒店而必須放棄自己的興趣與理想。她也與在憲提到了自己的父母為事業四處參觀各地酒店，最終因空難而離世，因此大哥世俊才會痛恨酒店想快點出售。看見眼前的世妍讓在憲有點心疼，而鼓勵世妍跟著自己的心走，追求自己想要的。



真正的孫子李文成（盧相鉉飾）在中國循著非法門路打算入境南韓尋找奶奶，要告訴奶奶父親死亡的真相。而奶奶正在著手準備自己最後一場送別宴會，請全家人邀請自己周圍的好友，大哥邀請了律師，也就是允熙的媽媽，世妍則邀請自己的閨密空姐朋友，竟是之前請在憲扮演假男友的客戶！兩人都在宴會上遇到認識的人，又再度面臨大危機！



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