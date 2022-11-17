哭著开记者会！男团OMEGA X控诉所属社高层：被逼陪酒，行为低劣，我们是人不是商品

男团OMEGA X举行了解除经纪合约的记者会。

提起OEMGA X这个偶像团，被广大民众们所熟知并非因为音乐上的成绩，而是因为被粉丝拍到成员们遭到经纪公司Spire娱乐女代表辱駡、推搡、自费买机票回国等一系列不公待遇，相关事情接连几日登上韩网热搜，闹得沸沸扬扬，最后女代表姜某辞职离开。 不过Spire 娱乐又被爆出实际掌权人黄某与代表姜某是夫妻关系，引发了后续风波。



16日下午，OMEGA X11名成员召开记者会，揭露这些年两公婆对成员们实施的「恶行」。 成员们爆料他们不仅受到了代表姜某的暴力虐待，还被逼陪酒、 遭到摸大腿 、往脸上呼气等强制猥亵，众人讲到委屈之处，忍不住掉下眼泪，令歌迷看得心疼不已。



关於公司代表的暴力和辱駡，OMEGA X 表示：「活动期间有过幸福的时间，也有忍受痛苦的时间。 这次我们的受害事实被大家知道之后，一度担心之前的成果都化为泡沫，但现在决定一起鼓起勇气。 」

队长宰汉按捺下伤心情绪，哽咽表示：「我们一直隐忍的理由是害怕机会消失，为了粉丝们，我们也觉应该忍下来。 但是如今已经到了忍无可忍的地步，为了可能也会经历这种不正当行为的其他人，我们才鼓起勇气。 姜代表不仅在练习结束后强制我们上酒桌陪酒，还经常摸我们的大腿和手，往我们脸上呼气，性骚扰、性猥亵如同家常便饭...... 她不停给我们发短信、打电话，还一直威胁我们『如果想要继续参加OMEGA X的活动，就使劲爬』。 因为这些原因，成员中已经有人开始接受精神科治疗。我们只是想作为不是商品的人得到尊重而已」。



成员泰东也称：「对一直担心我们并受到伤害的粉丝们感到很抱歉。 我知道你们在为我们加油，希望大家都不要因为别人而感到痛苦，所有人都是为了得到爱而出生，希望大家知道自己存在的本身就很珍贵。 」

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