沒看過這種風格的偶像！TWICE彩瑛日系頹美風格引起網友注意：「感覺御宅族超愛～」

獨樹一幟的時尚風格！

韓國偶像除了需要經過辛苦的訓練過程，各自的風格能不能吸引大眾注意也是一大學問！合不合大眾口味、或是能否帶起一波新潮流，就要看各團造化了。像今年的大勢新人New Jeans即因青春Y2K風格在藝界殺出一條血路、獲得諸多關注。而最近TWICE成員彩瑛獨特的造型風格就引起網友一陣熱烈討論。



TWICE出道7年、一直深受大眾喜愛，作為資深偶像，每個成員都各有風格，粉絲基數超龐大！而在眾偶像中彩瑛的風格又更為特別，也特能獲得時尚品牌青睞，今年甚至受邀觀賞高級品牌FERRAGAMO大秀、和超模Naomi Campbell共坐前排！



最近彩瑛的風格成為網友討論焦點！先前就曾被發現手上多了刺青，添了 一絲酷妹潮感，而近日又有論壇用戶表示，自己發現彩瑛散發一種說不上來的光采，維持著黑髮色、頹美的衣著風格，超有自己的style、完全不怕撞型！貼文一出引來熱烈回覆，大家都表示彩瑛真的有種說不上來的獨特魅力，甚至有人說：「感覺是御宅族最愛的類型！」毫不費力就自然散發出獨特時尚感，大概也只有彩瑛做得到！



Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞