《Blind》育幼院慘案有真實根據！即知名「釜山兄弟福祉院事件」，編號、口哨聲、遺骸都是真的

近期剛終映的韓劇《Blind》（BLIND局中人）以2002年「希望育幼院」發生的恐怖過往作為故事開端，故事是虛構的，但實際上有真實事件作為參考來源。

《Blind》劇組並沒有明白的說明改編自何案件，不過對於部分韓國人來說，一看就知道在影射1975年到1987年發生的「釜山兄弟福祉院事件」，該事件對許多人來說仍是揮之不去的陰霾。



兄弟福祉院因為侵犯人權，集虐待、性侵等等暴力作為，在1987年爆發之後在國際間被視為「韓國版集中營」。兄弟福祉院是全韓最大的收容所，最壯大的時期在1980年代，因為政府當局為了迎接漢城亞運（1986）與漢城奧運（1988），下令清除路上遊民包括身障人士，任何「看似無家可歸」的人都有可能被抓進收容中心貢獻勞動力。據事後調查，裡頭70%的收容人其實都是有家人的。



▼倖存者崔勝宇表示自己是在晚上放學被強行帶走的，裡頭的人們受盡虐待與性侵



如同《Blind》劇情呈現的，當時的釜山政府與釜山警局和兄弟福祉院勾結，求助根本無門，而且要逃跑的高牆比監獄還誇張，逃跑時還會聽見警衛悠然自得似的吹著口哨聲……他們在裡面過著像《Blind》裡希望育幼院的生活，穿著運動服被編號且軍事化管制，要做許多勞力也經常被暴力相向。不同的是，兄弟福祉院收容的不止孩童還有成人，裡頭總計關了3.8萬人，經檢察機關調查及院長朴仁根坦承，死亡人數有513人，但根據真相調查委員會今年8月的報告，實際死亡至少657人。過世的人們去哪了？有些就地掩埋，有些被賣往醫學中心作為大體解剖，這些都是《Blind》出現過的情節。



時至今日仍有兄弟福祉院受害者或受害者家屬尋求幫助，想找回失聯的家人或是對政府提出訴訟取得國家賠償。《Blind》結局對此有些許著墨，也許正表達仍有受害者為了真相與正義奮鬥著。

《Blind》裡玉澤演飾演的承辦刑警柳成勳最後亦有所體悟：要是20年前這些孩子的身邊，也有像恩枝這樣不忽視真相、替他們奮戰到底的大人，會如何呢？時間不能重來，也許我們能做到的，就是眼見不義別視而不見，更別成為下手的幫兇。



*編按：以上事件資訊源於實際新聞報導、時事節目《想知道真相》及《懂有犯詞》（片段如下）。《BLIND局中人》iQIYI、LINE TV中華電信MOD、Hami Video均有播映。





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