[分集劇情]《謝幕：樹立而死》假孫子姜河那與太太鄭知蘇完美融入豪門〜飯店基層工作竟然最危險！（EP5）

[有雷]《謝幕：樹立而死》姜河那假孫子的奇幻旅程持續進行中，大孫子即使已經看到DNA結果仍對他有所懷疑，二孫子則是漸漸被姜河那的付出而感動，小孫女河智苑更是想盡辦法要讓姜河那與太太長久住在此地，但這樣一來這齣戲能夠落幕嗎？

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《謝幕：樹立而死》假扮樂園會長孫子的劉在憲（姜河那飾）可說是演技了得又有小聰明，狀況總能迎刃而解，不過當他面對奶奶（高斗心飾）的時候卻也是真心的付出，逗得奶奶相當開心。奶奶提出了在憲無法拒絕的提議，也就是安排他進入樂園酒店工作，這是孫女世妍（河智苑飾）想照顧弟弟的方式，對假孫子來說卻也暗藏危機，也引來大哥二哥的側目。



在憲也小心應對，雖然有想過會被當成空降部隊坐辦公室，不過暗中調查孫子身分的大哥世俊，早就請理事刻意將在憲調到行李搬運部，沒想到在憲一點都不在意，還說很樂意從基層幹起。畢竟在憲只想減少與飯店中的員工接觸的機會，避免露出馬腳。常住在飯店VIP的裴東濟（權相佑飾）則從二哥世奎（崔代勳飾）口中得知，自從在憲來到他們家，似乎氣氛活絡了起來，他也並非為了股權而來，看起來是真的為了奶奶而付出。



二哥雖對在憲沒有敵意，大哥卻依舊抱持懷疑，甚至在大家吃飯的時候用中文與他們夫妻對話，幸好允熙（鄭知蘇飾）熟悉中文得以過關。允熙也很努力拉攏大嫂，與大嫂一起去血拼以及參加上流社會Party，以允熙的家世背景其實並不亞於這些名媛，甚至她還看出了這些人看不起大嫂，暗中調查這些人的底細，也贏得了大嫂對她的信任。



裴東濟想討好在憲，表示自己還想與世妍結婚，說穿了也是為了股份，但在憲對他卻絲毫沒有好感，兩人幾乎水火不容。飯店理事想找在憲的麻煩，又將他從搬行李小弟調職到洗衣房，那裡不會接觸到客人，在憲當然也不排斥，只是沒想到當他進入洗衣房工作時，竟然連續被兩個人叫出他的名字！眼看世妍要走進來了，在憲這次能安全過關嗎？



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