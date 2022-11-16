《Blind》育幼院惨案有真实根据！即知名「釜山兄弟福祉院事件」，编号、口哨声、遗骸都是真的

近期刚终映的韩剧《Blind》（BLIND局中人）以2002年「希望育幼院」发生的恐怖过往作为故事开端，故事是虚构的，但实际上有真实事件作为参考来源。

《Blind》剧组并没有明白的说明改编自何案件，不过对於部分韩国人来说，一看就知道在影射1975年到1987年发生的「釜山兄弟福祉院事件」，该事件对许多人来说仍是挥之不去的阴霾。



兄弟福祉院因为侵犯人权，集虐待、性侵等等暴力作为，在1987年爆发之后在国际间被视为「韩国版集中营」。兄弟福祉院是全韩最大的收容所，最壮大的时期在1980年代，因为政府当局为了迎接汉城亚运（1986）与汉城奥运（1988），下令清除路上游民包括身障人士，任何「看似无家可归」的人都有可能被抓进收容中心贡献劳动力。据事后调查，里头70%的收容人其实都是有家人的。



▼幸存者崔胜宇表示自己是在晚上放学被强行带走的，里头的人们受尽虐待与性侵



如同《Blind》剧情呈现的，当时的釜山政府与釜山警局和兄弟福祉院勾结，求助根本无门，而且要逃跑的高墙比监狱还夸张，逃跑时还会听见警卫悠然自得似的吹著口哨声……他们在里面过著像《Blind》里希望育幼院的生活，穿著运动服被编号且军事化管制，要做许多劳力也经常被暴力相向。不同的是，兄弟福祉院收容的不止孩童还有成人，里头总计关了3.8万人，经检察机关调查及院长朴仁根坦承，死亡人数有513人，但根据真相调查委员会今年8月的报告，实际死亡至少657人。过世的人们去哪了？有些就地掩埋，有些被卖往医学中心作为大体解剖，这些都是《Blind》出现过的情节。



时至今日仍有兄弟福祉院受害者或受害者家属寻求帮助，想找回失联的家人或是对政府提出诉讼取得国家赔偿。《Blind》结局对此有些许著墨，也许正表达仍有受害者为了真相与正义奋斗著。

《Blind》里玉泽演饰演的承办刑警柳成勋最后亦有所体悟：要是20年前这些孩子的身边，也有像恩枝这样不忽视真相、替他们奋战到底的大人，会如何呢？时间不能重来，也许我们能做到的，就是眼见不义别视而不见，更别成为下手的帮凶。



*编按：以上事件资讯源於实际新闻报导、时事节目《想知道真相》及《懂有犯词》（片段如下）。《BLIND局中人》iQIYI、LINE TV中华电信MOD、Hami Video均有播映。





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