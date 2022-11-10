《Blind》朴智彬幾歲了你們知道嗎！ 13年前在《花樣男子》是童星，13年後在《紅丹心》還演少年

近期在《Blind》（BLIND局中人）裡飾演殘忍魔王的朴智彬，你們看得出來他幾歲嗎？他的娃娃臉讓他直到今年還在演青少年呢！

生於1995年的朴智彬，2002年7歲時以兒童戲劇《魔法兒童MASURI》童星身分出道，2005年主演電影《哥哥我愛你》（你好，哥哥）以10歲低齡拿下蒙特婁電影節影帝，演技廣受肯定。

2005年到2013年未成年期間，他多半演出男主角的小時候，如《李祘》李瑞鎮幼年、《善德女王》金南佶少年、《錢的誘惑》姜至奐少年……之中的2009年則演出了《花樣男子》（韓版《流星花園》）裡具惠善「金絲草」國中的弟弟「金剛山」，讓海外觀眾更加熟知他。



最讓人吃驚的是，現年27歲（韓國年紀28）也早已退伍的他，今年上半年還在《紅丹心》飾演男主角李準的少年，和他對戲的申銀秀（飾演姜漢娜少年）僅20歲！不少網友都很驚訝他竟然還在演少年，讚嘆「真的很童顏」，也有網友擔心他是不是無法擺脫「童星」標籤了。



不過用不著太過擔心，他只是特別演出《紅丹心》，今年還在另外兩部戲登場且受到矚目，分別是《殺人者的購物目錄》（殺人犯的購物清單）跨性別者「海鮮」，還有《Blind》看似無害卻非常有害的魔王「鄭寅成」。



朴智彬近幾年屢屢有突破性演出，飾演反派或是打扮女裝都難不倒他，不曉得接下來還會帶給觀眾什麼樣的作品呢？





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