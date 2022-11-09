《Blind》戲裡黑暗戲外演員們超愛耍寶～終映玉澤演關心柳成俊戀情喊：「和恩枝相處得還好嗎」

嗯，看照片是處得不好XDDD

《Blind》（BLIND局中人）已於5日完結，電視台tvN昨（8）日釋出了最後一支花絮，包含終映感言。

影片中可見演員們依舊「正常發揮」，戲外都在耍寶，從第一支花絮到現在都是。演員們「屁話依舊很多」，如河錫辰（飾演柳成勳）說自己是「寫字金牌」。當河錫辰正經說自己會認真拍攝到最後時，玉澤演（飾演柳成俊）在旁絲毫不留面子大笑XD，後來替哥哥拍攝了做作(?)的運動畫面。



朴智彬（飾演鄭允宰）與金法來（飾演白文剛）的動作戲花絮很也有趣，兩人認真的推演動作，金法來突然回憶過往：「朴智彬的出道作品，我是演爸爸。」工作人員妙回：「那除了恩枝要叫爸爸……」朴智彬隨後還真的「認親」喊金法來「阿爸」XDD。



而玉澤演和鄭恩地（飾演），兩人場邊「小動作」很多，一喊卡會比讚互相打氣，還會一起鬧其他演員、一起起舞(?)。當玉澤演在拍攝時，鄭恩地曾在鏡頭外當起指揮家胡亂揮舞，玉澤演事後忍不住說：「我在拍感情戲啊！」抓頭作勢生氣。



主演們的終映感言不外乎「辛苦了」、「感謝大家」，而鄭恩地提到選擇演出此部劇的理由正是一句「你真的沒有看見嗎？」，這也成為自己以及大家能思考的契機。最搞笑的是，玉澤演對自己的角色柳成勳喊了一句：「希望成俊以後過得幸福就好……和恩枝相處得還好嗎？」



嗯……從曝光的照片來看是處得不好囉（疑）！



看完花絮，網友們都覺得意猶未竟啊，因為覺得演員們化學反應很好、敲碗劇組釋出更多花絮，另外也有網友注意朴智彬與吳承允（飾演李政洙）的抱抱，認為正片有許多細節是沒有敘述到的，希望有未公開畫面能釋出。



▼《Blind》末支花絮&終映感言影片



▼最後附上主演們的殺青照，還有各種搞笑場邊照



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