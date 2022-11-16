《還魂：光與影》公開李宰旭、高允貞劇照！第2季描述三年後的故事，擁有「落壽」面孔的神祕女子真實身分究竟為何？

高允貞仙氣逼人～她會不會根本不是飾演殺手「落壽」，而是新角色呢？

《還魂》由《金秘書為何那樣》朴俊和導演執導、《德魯納酒店》「洪氏姊妹」執筆，今年（2022年）6月至8月於tvN播出第1季（共20集），第2季《還魂：光與影》（共10集）預計於下月（12月）10日接檔週末劇《王后傘下》播出。李宰旭繼續出演男主角「張煜」，而在第1季以「特別出演」的方式出現的高允貞，則作為女主角出演第2季，引發關注。

首版概念海報中，可以看到十指緊扣前的兩隻手，上面還掛著一對陰陽玉，畫面相當唯美。在第1季裡，陰陽玉可謂徒弟張煜與師父無德的「定情之物」，意義非凡。

在團體海報裡，已經沒有第1季女主角庭沼珉飾演「無德」的身影。第2季描述三年後的故事，李宰旭飾演「張煜」、黃旼炫飾演「徐律」、申承浩飾演「高元」、劉仁秀飾演「朴當具」、Arin飾演「陳超妍」、劉俊相飾演「朴進」、吳娜拉飾演「金道主」，而高允貞則是「擁有落壽面孔的神祕女人」。







張煜「浴火重生」後，三年間變成追捕「還魂人」的「怪物」。他帶著無德親手刺向自己的刀，還有別具意義的陰陽玉，令人好奇他的故事。







第2季的亮點之一，就是高允貞的正式加盟。目前官方將她定位為「擁有落壽相同面孔的神祕女人」，所以還不能斷言她就是「落壽本人」。但能確定的是，高允貞的裝扮擁有獨特氛圍，看到劇照的網友們頻頻稱讚：「真的就是仙女！」她將在第2季飾演什麼角色？又會和第1季的角色們產生什麼樣的繫絆？一切靜待首播的到來。

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