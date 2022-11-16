《还魂：光与影》公开李宰旭、高允贞剧照！第2季描述三年后的故事，拥有「落寿」面孔的神秘女子真实身分究竟为何？

高允贞仙气逼人～她会不会根本不是饰演杀手「落寿」，而是新角色呢？

《还魂》由《金秘书为何那样》朴俊和导演执导、《德鲁纳酒店》「洪氏姊妹」执笔，今年（2022年）6月至8月於tvN播出第1季（共20集），第2季《还魂：光与影》（共10集）预计於下月（12月）10日接档周末剧《王后伞下》播出。李宰旭继续出演男主角「张煜」，而在第1季以「特别出演」的方式出现的高允贞，则作为女主角出演第2季，引发关注。

首版概念海报中，可以看到十指紧扣前的两只手，上面还挂著一对阴阳玉，画面相当唯美。在第1季里，阴阳玉可谓徒弟张煜与师父无德的「定情之物」，意义非凡。

在团体海报里，已经没有第1季女主角庭沼珉饰演「无德」的身影。第2季描述三年后的故事，李宰旭饰演「张煜」、黄旼炫饰演「徐律」、申承浩饰演「高元」、刘仁秀饰演「朴当具」、Arin饰演「陈超妍」、刘俊相饰演「朴进」、吴娜拉饰演「金道主」，而高允贞则是「拥有落寿面孔的神秘女人」。







张煜「浴火重生」后，三年间变成追捕「还魂人」的「怪物」。他带著无德亲手刺向自己的刀，还有别具意义的阴阳玉，令人好奇他的故事。







第2季的亮点之一，就是高允贞的正式加盟。目前官方将她定位为「拥有落寿相同面孔的神秘女人」，所以还不能断言她就是「落寿本人」。但能确定的是，高允贞的装扮拥有独特氛围，看到剧照的网友们频频称赞：「真的就是仙女！」她将在第2季饰演什么角色？又会和第1季的角色们产生什么样的系绊？一切静待首播的到来。

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