意想不到的火辣visual！40代女星金思朗保持年輕S線條，年輕到令人錯亂！

超級辣呀！

現在女明星的凍齡能力一個賽過一個、讓人都搞不清他們的實際年齡！而韓國女演員金思朗就是其中之一！以「韓國小姐」選拔冠軍身分出道，金世朗的完美外貌自然不在話下，清新精緻的眉眼、渾身散發溫柔婉約氣息，天生自帶高貴脫俗感，多年來觀眾好感度居高不下！



數年前以戲劇《親愛的恩東》走入大眾視線，劇情講述女主因故失憶而與初戀分開，人生就此改變的故事。中間歷經許多辛苦過程、兜兜轉轉男女主角才終於再次相遇。金思朗和朱鎮模搭檔共演，故事扣人心弦、加上劇情不拖戲，讓人忍不住一集集看下去，在當時也獲得諸多好評！而金思朗的美麗外貌也讓觀眾印象深刻。



[NEWS] 150619 '사랑하는은동아' 김사랑, 윤소희 백성현과 마주하다 '눈부신 비주얼' http://t.co/kYBo2eRzXa pic.twitter.com/pLPO4pKyF7 — 백성현 / Baek Sung Hyun (@SungHyunLv) June 19, 2015

金思朗近年因作品《復仇吧》（另譯：《婦仇直播》、《Channel吳荷拉復仇所》）再掀起話題！狗血復仇的劇情大家向來百看不厭，金思朗在劇中以「復仇女神」姿態，挺身對抗不公不義的事件，鬥智鬥勇的過程、最終惡有惡報的結局，看了讓人大快人心！



金思朗雖已年逾40，但是漂亮的臉蛋及年輕的體態，每每現身時都讓網友驚豔不已！先前登上《2018年MAMA頒獎典禮》紅毯時，美艷的外貌與火辣身材就在網路上掀起一波討論！



最近金思朗雖無公開活動，但是又再因驚人視覺引起關注！她在個人IG上分享近況，穿著綁帶長洋裝，看似氣質卻在腰部有挖空設計，火辣感一絕！一時之間釣出許多網友留下評論，表示金思朗根本就是青春少女呀！



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