韓劇史上又一個全新題材！爆笑腦科學刑偵片《頭腦共助》，車太鉉牽手鄭容和同破案，定檔明年1月

KBS新月火劇《頭腦共助》日前進行了台詞排練，預示著新劇即將上檔。

將於2023年1月開播的《頭腦共助》講述了兩個互相無法殺死對方的男子，為了解決罕見腦部疾病所引發錯綜複雜的犯罪事件，而正式展開了腦科學相關的搞笑搜查。 由車太鉉、鄭容和、郭善英、芮智媛共同演出。 最近主要演員們齊聚一同進行了劇組的首輪台詞排練。



車太鉉扮演善良、體貼的利他型刑警「金明世」，他迅速進入角色，喜感中又夾雜著人情味，展現了人物的立體形象。 出道已久的車太鉉還不時融入即興表演，遊刃有餘地引導者排練的深入。 鄭容和化身長相帥氣、思維敏捷，有著「特別大腦」的腦神經科學家「申河路」，身為金湯匙的他一出生就註定有花不完的金錢，不過卻性格冷漠，對於法律、金錢、女人、孤獨、死亡等沉重話題總是抱著謹慎小心的態度，同時又對認為自己是垃圾的人們，完全不會同情。



郭善英則飾演擁有「謹慎大腦」的法律催眠搜查官「薛少貞」，她完全就是社恐人格，於人多說一句都令她心跳加速，後期因某事件讓她的性格造成180度大轉變。 芮智媛扮演的是「金明世」的前妻「金慕蘭」，因是「性上癮型大腦」，她時常更換身邊的男伴，同時遊走在多名男人之間，無法控制性慾的她離婚後還厚臉皮向前夫提出各種要求。



該劇還邀請了實力派禹賢、金秀珍等出演，分別扮演「更年期大腦」、神經科學組組長金吉中（右）和「申河路」唯一的血親、有著「中年大腦」的申智馨，為劇情增添色彩。



劇組透露《頭腦共助》將是韓劇史上第一部「腦科學刑偵喜劇」，將為觀眾們呈獻新穎的故事和豐富的看點。

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