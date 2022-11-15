GFRIEND Sowon金韶情8月無預警離開IOK Company，今確定花落OUI Entertainment

GFRIEND隊長Sowon（所願）在團體解散後，便開始以本名金韶情朝演技之路發展，簽約經紀公司IOK Company，不過今年8月傳出「被離開」，三個月後總算有了新歸處。

*前情提要：



今（15），經紀公司OUI Entertainment宣布與金韶情簽定了專屬合約，OUI Entertainment表示金韶情擁有魅力的外貌和令人心情愉快的能量，將此為基礎消化多元的角色、展現廣泛的演技範圍。



OUI Entertainment代表魏明熙特別發言：「很高興能一起迎接金韶情的全新出發，將全力支持她身為演員的各種發揮、讓她往前的步伐更高更遠，望各位多多支持與關注她今後的發展。」言談中似乎很看好金韶情的潛力，也對自己的支援很有信心。



該公司目前的藝人還有團體WEi（包含《PRODUCE X 101》出身的金曜漢）、Xinbeat與CRAXILVER，不過演員僅剩曾演《衣袖紅鑲邊》的金伊溫，加上金韶情僅有2位。

由於先前Sowon離開IOK Company的過程讓粉絲覺得Sowon不受善待，3個月後總算簽了新公司OUI Entertainment，粉絲備感欣慰與感謝，但也紛紛在OUI官方社群留言，希望OUI能好好對待Sowon。



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