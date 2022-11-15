GFRIEND Sowon金韶情8月无预警离开IOK Company，今确定花落OUI Entertainment

GFRIEND队长Sowon（所愿）在团体解散后，便开始以本名金韶情朝演技之路发展，签约经纪公司IOK Company，不过今年8月传出「被离开」，三个月后总算有了新归处。

*前情提要：



今（15），经纪公司OUI Entertainment宣布与金韶情签定了专属合约，OUI Entertainment表示金韶情拥有魅力的外貌和令人心情愉快的能量，将此为基础消化多元的角色、展现广泛的演技范围。



OUI Entertainment代表魏明熙特别发言：「很高兴能一起迎接金韶情的全新出发，将全力支持她身为演员的各种发挥、让她往前的步伐更高更远，望各位多多支持与关注她今后的发展。」言谈中似乎很看好金韶情的潜力，也对自己的支援很有信心。



该公司目前的艺人还有团体WEi（包含《PRODUCE X 101》出身的金曜汉）、Xinbeat与CRAXILVER，不过演员仅剩曾演《衣袖红镶边》的金伊温，加上金韶情仅有2位。

由於先前Sowon离开IOK Company的过程让粉丝觉得Sowon不受善待，3个月后总算签了新公司OUI Entertainment，粉丝备感欣慰与感谢，但也纷纷在OUI官方社群留言，希望OUI能好好对待Sowon。



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